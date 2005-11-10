Juve, via libera all'aumento di capitale: il CdA potrà decidere quando attivarlo. Ecco come funziona

Dopo l'assemblea degli azionisti di oggi, la Juventus ha emesso un comunicato ufficiale per rendere note le decisioni prese e una di queste riguarda il possibile aumento di capitale fino a un massimo di 250 milioni di euro. Cosa vuol dire questo? Innanzitutto l'aumento di capitale, ed è bene specificarlo, l'assemblea non ha approvato l'esecuzione immediata di questo stesso aumento di capitale.

La Juventus, quindi, ha uno strumento finanziario in più. Il CdA potrà decidere di raccogliere nuovi capitali, fino al limite autorizzato, senza dover necessariamente convocare una nuova assemblea per approvare ogni singola operazione nei limiti della delega. Potrebbero arrivare nuove risorse economiche. Se il CdA decidesse di utilizzare la delega e l'operazione venisse sottoscritta, la società potrebbe rafforzare il proprio patrimonio e ottenere nuova liquidità.

I 250 milioni di euro non saranno utilizzati interamente sul mercato

Il comunicato, altra cosa che è giusto e importante ribadire, non indica che i soldi saranno destinati ai trasferimenti, né specifica investimenti sportivi collegati all'operazione. Una cosa che potrebbe cambiare è quella relativa agli equilibri azionari: le nuove azioni potranno essere offerte agli attuali soci oppure, nei casi consentiti dalla legge, emesse escludendo il diritto di opzione. Questo potrebbe comportare una diluizione delle quote degli azionisti che non partecipassero all'operazione. Oltre a questo, la delega offre flessibilità finanziaria: la Juventus potrà eventualmente effettuare l'aumento in più tranche, scegliendo tempi e importi in funzione delle proprie necessità.

La relazione tra l'aumento di capitale da 250 milioni di euro e il rosso di bilancio da 66 milioni

La Juventus ha chiuso il bilancio consolidato 2025/26 con una perdita di 66 milioni, superiore ai 58,1 milioni dell'anno precedente e, come detto, contestualmente, gli azionisti hanno autorizzato il Consiglio di Ammnistrazione a effettuare un possibile aumento di capitale fino a 250 milioni.

Le due cose possono essere messe insieme e possono essere lette come un segnale della volontà di mantenere strumenti disponibili per rafforzare la struttura finanziaria del club. Ma il comunicato non afferma che l'aumento servirà specificamente a coprire quelle perdite.