Inter, Bisseck: "Risposta giusta dopo il derby, non importa ciò che dice la gente"

Yann Bisseck, difensore dell'Inter, è stato intervistato da Sky Sport al termine della sfida di Champions League vinta per 3-0 sul Feyenoord: "Risposta giusta. Ho esultato come mi è venuto in mente, non ero preparato dopo otto minuti. Fare gol è sempre bello, come aiutare la squadra e reagire così dopo una brutta sconfitta".

Segnale importante?

"Il calcio è così, non vogliamo perdere mai ma a volte succede. Oggi abbiamo fatto bene, per noi non è importante quello che dice la gente. Restiamo uniti, siamo sulla strada giusta, ci sono cose da migliorare ma siamo una squadra fortissima".

Parlare vi ha aiutato?

"É sempre importante, dobbiamo stare uniti perché la stagione è lunga e siamo solo all'inizio. Dobbiamo continuare così, possiamo fare grandi cose".

É il tuo gol più bello?

"No".

Entra nella top 5?

"No, nella top 7".