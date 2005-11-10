Champions, la classifica aggiornata: Inter 14^, la Roma è solo al 19° posto

L'Inter vince 3-0 in casa del Feyenoord e risale in classifica in Champions League, piazzandosi momentaneamente al 14° posto. La Roma invece è 8^ dopo la sconfitta subita con un 3-2 in rimonta a Manchester contro lo United. Vola il PSG, insegue il Barcellona, di seguito la graduatoria completa.

La classifica

1. PSG 12 (4 partite giocate, +15 di differenza reti)

2. Barcellona 9 (4 partite giocate, +8 di differenza reti)

3. Aston Villa 9 (4 partite giocate, +6 di differenza reti)

4. Liverpool 9 (3 partite giocate, +5 di differenza reti)

5. Real Madrid 9 (3 partite giocate, +5 di differenza reti)

6. Sporting 9 (4 partite giocate, +4 di differenza reti)

7. Betis 9 (3 partite giocate, +3 di differenza reti)

8. Bayern 8 (4 partite giocate, +7 di differenza reti)

---------------------------

9. Arsenal 7 (3 partite giocate, +4 di differenza reti)

10. Stoccarda 7 (4 partite giocate, +3 di differenza reti)

11. Como 6 (3 partite giocate, +5 di differenza reti)

12. Manchester City 6 (3 partite giocate, +4 di differenza reti)

13. Club Brugge 6 (3 partite giocate, +3 di differenza reti)

14. Inter 6 (4 partite giocate, +2 di differenza reti)

15. LASK 6 (4 partite giocate, +1 di differenza reti)

16. Dortmund 6 (3 partite giocate, +1 di differenza reti)

17. Manchester Utd 6 (4 partite giocate, 0 di differenza reti)

18. Galatasaray 6 (4 partite giocate, -1 di differenza reti)

19. Roma 4 (4 partite giocate, +2 di differenza reti)

20. Shakhtar 4 (4 partite giocate, 0 di differenza reti)

21. PSV 4 (3 partite giocate, 0 di differenza reti)

22. Atl. Madrid 4 (4 partite giocate, -1 di differenza reti)

23. Bodo/Glimt 4 (4 partite giocate, -5 di differenza reti)

24. Napoli 3 (3 partite giocate, -2 di differenza reti)

---------------------------

25. Sabah FC 3 (3 partite giocate, -3 di differenza reti)

26. Lens 3 (3 partite giocate, -4 di differenza reti)

27. AEK 3 (3 partite giocate, -5 di differenza reti)

28. RB Lipsia 3 (3 partite giocate, -5 di differenza reti)

29. Villarreal 3 (4 partite giocate, -6 di differenza reti)

30. Feyenoord 3 (4 partite giocate, -7 di differenza reti)

31. Fenerbahce 2 (3 partite giocate, -6 di differenza reti)

32. Slavia Praga 1 (3 partite giocate, -3 di differenza reti)

33. Viking 1 (3 partite giocate, -4 di differenza reti)

34. Lilla 1 (4 partite giocate, -6 di differenza reti)

35. FC Porto 0 (3 partite giocate, -4 di differenza)

36. Slovan Bratislava 0 (4 partite giocate, -16 di differenza reti)