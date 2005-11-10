Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Champions, la classifica aggiornata: Inter 14^, la Roma è solo al 19° posto

Alessio Del Lungo
autore
Alessio Del Lungo
ieri alle 23:11Serie A
03.11.2026 23:11Serie A
Fonti preferite
Il Como resta invece 11° in attesa del match di domani contro il Lens, 24° il Napoli di Allegri, che sfiderà il Porto di Farioli.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Luca Recalcati/TUTTOmercatoWEB.com

L'Inter vince 3-0 in casa del Feyenoord e risale in classifica in Champions League, piazzandosi momentaneamente al 14° posto. La Roma invece è 8^ dopo la sconfitta subita con un 3-2 in rimonta a Manchester contro lo United. Vola il PSG, insegue il Barcellona, di seguito la graduatoria completa.

La classifica

1. PSG 12 (4 partite giocate, +15 di differenza reti)
2. Barcellona 9 (4 partite giocate, +8 di differenza reti)
3. Aston Villa 9 (4 partite giocate, +6 di differenza reti)
4. Liverpool 9 (3 partite giocate, +5 di differenza reti)
5. Real Madrid 9 (3 partite giocate, +5 di differenza reti)
6. Sporting 9 (4 partite giocate, +4 di differenza reti)
7. Betis 9 (3 partite giocate, +3 di differenza reti)
8. Bayern 8 (4 partite giocate, +7 di differenza reti)
---------------------------
9. Arsenal 7 (3 partite giocate, +4 di differenza reti)
10. Stoccarda 7 (4 partite giocate, +3 di differenza reti)
11. Como 6 (3 partite giocate, +5 di differenza reti)
12. Manchester City 6 (3 partite giocate, +4 di differenza reti)
13. Club Brugge 6 (3 partite giocate, +3 di differenza reti)
14. Inter 6 (4 partite giocate, +2 di differenza reti)
15. LASK 6 (4 partite giocate, +1 di differenza reti)
16. Dortmund 6 (3 partite giocate, +1 di differenza reti)
17. Manchester Utd 6 (4 partite giocate, 0 di differenza reti)
18. Galatasaray 6 (4 partite giocate, -1 di differenza reti)
19. Roma 4 (4 partite giocate, +2 di differenza reti)
20. Shakhtar 4 (4 partite giocate, 0 di differenza reti)
21. PSV 4 (3 partite giocate, 0 di differenza reti)
22. Atl. Madrid 4 (4 partite giocate, -1 di differenza reti)
23. Bodo/Glimt 4 (4 partite giocate, -5 di differenza reti)
24. Napoli 3 (3 partite giocate, -2 di differenza reti)
---------------------------
25. Sabah FC 3 (3 partite giocate, -3 di differenza reti)
26. Lens 3 (3 partite giocate, -4 di differenza reti)
27. AEK 3 (3 partite giocate, -5 di differenza reti)
28. RB Lipsia 3 (3 partite giocate, -5 di differenza reti)
29. Villarreal 3 (4 partite giocate, -6 di differenza reti)
30. Feyenoord 3 (4 partite giocate, -7 di differenza reti)
31. Fenerbahce 2 (3 partite giocate, -6 di differenza reti)
32. Slavia Praga 1 (3 partite giocate, -3 di differenza reti)
33. Viking 1 (3 partite giocate, -4 di differenza reti)
34. Lilla 1 (4 partite giocate, -6 di differenza reti)
35. FC Porto 0 (3 partite giocate, -4 di differenza)
36. Slovan Bratislava 0 (4 partite giocate, -16 di differenza reti)

Articoli correlati

Immagine news 1
Champions League, 9 squadre su 18 non segnano. Manchester United-Roma fa eccezione
Immagine news 2
4 novembre 2009, il crocevia del Triplete è Kiev. Milito e Sneijder ribaltano Shevchenko
Immagine news 3
Inter, Zielinski: "Le grandi squadre rispondono subito. Ora testa al Como"
Immagine news 4
Capello: "Roma, questo ko brucia più del Real. L'Inter è stata quella che tutti si aspettano"

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
00:08 Serie A
Roma ancora rimontata in Champions, Condò: "Va in confusione quando succede qualcosa di negativo"
Immagine news 2
00:04 Serie A
Roma ko con il Manchester United, Florenzi: "Questa sconfitta fa più male di quella con il Real"
Ieri
Immagine news 3
23:59 Serie A
Inter, Zielinski: "Le grandi squadre rispondono subito. Ora testa al Como"
Immagine news 4
23:56 Serie A
Como, per Butez un derby con il Lens. Ma lui: "Il legame con il Lille non esiste domani sera"
Immagine news 5
23:51 Serie A
Capello: "Roma, questo ko brucia più del Real. L'Inter è stata quella che tutti si aspettano"
Immagine news 6
23:51 Serie A
Inter, Esposito: "Felice di essere di nuovo al 100%. Grande risposta al derby"
Immagine news 7
23:45 Serie A
Inter, Spence: "Tre punti importantissimi, ma non c'è tempo per festeggiare"
Immagine news 8
23:44 Serie A
Inter, Pio Esposito: "La reazione non era scontata, contento di essermi sbloccato"
Immagine editoriale di Ivan Cardia
Attenti a dare per morta l’Inter. Roma: che torto a Manchester, ma Gasp lasci stare Baresi. Il vero errore di De Laurentiis: Napoli non è per i grandi gestori. Galliani-Malagò, quanti colpi bassi
Primo piano
Immagine top news n.0 Manchester United-Roma 3-2, le pagelle: Balerdi, errori imperdonabili. Gasp sbaglia il cambio decisivo
Immagine top news n.1 Feyenoord-Inter 0-3, le pagelle: Dimarco, chi si rivede! Il miglior Spence, Zielinski velenoso
Immagine top news n.2 A Rotterdam l'Inter torna famelica e compatta: convincente 3-0 al Feyenoord
Immagine top news n.3 Roma, Vasquez tra i pali. D'Amico: "Fiducia in lui, tranquilli che possa fare bene"
Immagine top news n.4 Juve, via libera all'aumento di capitale: il CdA potrà decidere quando attivarlo. Ecco come funziona
Immagine top news n.5 Napoli, Allegri: "Siamo in 13, ma non è una giustificazione. Mercato? Pensarci serve a poco"
Immagine top news n.6 Insulti sessisti a Ferrieri Caputi, la Procura federale apre fascicolo d'indagine
Immagine top news n.7 Il piccolo azionista con la lanterna e l'appello per Del Piero: Juve, gli interventi più improbabili
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Dimarco vuole rimanere all'Inter. Ma anche Calhanoglu e Thuram: il punto di Gianluca Di Marzio
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'emigrante che ha fatto gavetta o il colpo da record: chi al posto di Raimondo?
Immagine news podcast n.2 C'è la fila per Varela. Il Monza riuscirà a tenerlo a gennaio?
Immagine news podcast n.3 Tanto criticato ma senza di lui la Juventus non c'è più. Il paradosso di Locatelli
Immagine news podcast n.4 I rinnovi delicati che devono ancora chiudere Milan e Inter
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Crisi Atalanta, chi ha più colpe? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 De Cosmi: "Questa Lazio è bella e pratica, come quella di Pioli"
Immagine news Altre Notizie n.3 Lorenzo Amoruso: "Fiorentina, mi prendo solo i 3 punti. Vanoli non deve impuntarsi..."
Serie A
Immagine box news Serie A Inter, Zielinski: "Le grandi squadre rispondono subito. Ora testa al Como"
Immagine box news Serie A Como, per Butez un derby con il Lens. Ma lui: "Il legame con il Lille non esiste domani sera"
Immagine box news Serie A Capello: "Roma, questo ko brucia più del Real. L'Inter è stata quella che tutti si aspettano"
Immagine box news Serie A Inter, Esposito: "Felice di essere di nuovo al 100%. Grande risposta al derby"
Immagine box news Serie A Inter, Spence: "Tre punti importantissimi, ma non c'è tempo per festeggiare"
Immagine box news Serie A Inter, Pio Esposito: "La reazione non era scontata, contento di essermi sbloccato"
Serie B
Immagine box news Serie B Carrarese, Martini: "La sconfitta con l'Hellas è alle spalle, ora concentriamoci sulla Sampdoria"
Immagine box news Serie B Palermo, Dominic Vavassori è il Player of the Week della 10ª giornata di Serie B
Immagine box news Serie B Padova, aggiornamenti dall'infermeria: Caprari salta l'Empoli, un mese di stop per Lasagna
Immagine box news Serie B Benevento, Dalle Mura: "Nessuna squadra ci ha messo sotto. Ora testa all'Avellino"
Immagine box news Serie B Ballardini promuove l'Avellino: "È una squadra bella, compatta ed equilibrata"
Immagine box news Serie B Palermo, tegola Bani e Pierozzi: lesione per il capitano, l'esterno si opera
Serie C
Immagine box news Serie C AlbinoLeffe, termina l'avventura di Fabrizio Franchini: risoluzione del contratto
Immagine box news Serie C Serie C, Giudice Sportivo: inibito Vrenna, tre allenatori squalificati dopo la 12ª giornata
Immagine box news Serie C Serie C, Giudice Sportivo: 11 calciatori squalificati dopo la 12ª giornata
Immagine box news Serie C Cosenza, Lucioni: "Ho costruito una squadra di uomini. Orgoglioso di loro"
Immagine box news Serie C Juve, Ferrero: "Sarebbe bellissimo realizzare un secondo stadio per femminile e Next Gen"
Immagine box news Serie C Dopo tanti anni in A, Sala appende le scarpette al chiodo. Ed entra nello staff di Stellone a Caserta
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Porto-Napoli, ultima chiamata per Allegri?
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Manchester United-Roma
Immagine box news Pronostici Pronostico Feyenoord-Inter, nerazzurri a caccia di riscatto
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin: "Conosciamo bene Danimarca e Galles. Cercheremo di vincerle tutte"
Immagine box news Calcio femminile Nations League, l’Italia può sorridere: Danimarca, Islanda e Galles le avversarie
Immagine box news Calcio femminile Oggi il sorteggio della Nations League: la migliore e la peggiore ipotesi per l'Italia
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, Roma a punteggio pieno: la Juventus passa a Firenze, Inter seconda
Immagine box news Calcio femminile I talenti italiani brillano all’estero: primi gol per Dragoni in Inghilterra e Caruso in Spagna
Immagine box news Calcio femminile Serie A femminile, la Juventus passa a Firenze: Redondo e Sylla decisive
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il Modena dei miracoli, nel mito con l'Albania: la storia di Gianni De Biasi
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Chi rimpiange il VAR non è un vero amante del calcio…
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
4 novembre 2009, il crocevia del Triplete è Kiev. Milito e Sneijder ribaltano Shevchenko
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, il resoconto dei nostri consigli per la 10ª giornata
Sportissimo
Newsticker
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio