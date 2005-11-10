Champions, la classifica aggiornata: Inter 14^, la Roma è solo al 19° posto
Alessio Del Lungo
L'Inter vince 3-0 in casa del Feyenoord e risale in classifica in Champions League, piazzandosi momentaneamente al 14° posto. La Roma invece è 8^ dopo la sconfitta subita con un 3-2 in rimonta a Manchester contro lo United. Vola il PSG, insegue il Barcellona, di seguito la graduatoria completa.
La classifica
1. PSG 12 (4 partite giocate, +15 di differenza reti)
2. Barcellona 9 (4 partite giocate, +8 di differenza reti)
3. Aston Villa 9 (4 partite giocate, +6 di differenza reti)
4. Liverpool 9 (3 partite giocate, +5 di differenza reti)
5. Real Madrid 9 (3 partite giocate, +5 di differenza reti)
6. Sporting 9 (4 partite giocate, +4 di differenza reti)
7. Betis 9 (3 partite giocate, +3 di differenza reti)
8. Bayern 8 (4 partite giocate, +7 di differenza reti)
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9. Arsenal 7 (3 partite giocate, +4 di differenza reti)
10. Stoccarda 7 (4 partite giocate, +3 di differenza reti)
11. Como 6 (3 partite giocate, +5 di differenza reti)
12. Manchester City 6 (3 partite giocate, +4 di differenza reti)
13. Club Brugge 6 (3 partite giocate, +3 di differenza reti)
14. Inter 6 (4 partite giocate, +2 di differenza reti)
15. LASK 6 (4 partite giocate, +1 di differenza reti)
16. Dortmund 6 (3 partite giocate, +1 di differenza reti)
17. Manchester Utd 6 (4 partite giocate, 0 di differenza reti)
18. Galatasaray 6 (4 partite giocate, -1 di differenza reti)
19. Roma 4 (4 partite giocate, +2 di differenza reti)
20. Shakhtar 4 (4 partite giocate, 0 di differenza reti)
21. PSV 4 (3 partite giocate, 0 di differenza reti)
22. Atl. Madrid 4 (4 partite giocate, -1 di differenza reti)
23. Bodo/Glimt 4 (4 partite giocate, -5 di differenza reti)
24. Napoli 3 (3 partite giocate, -2 di differenza reti)
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25. Sabah FC 3 (3 partite giocate, -3 di differenza reti)
26. Lens 3 (3 partite giocate, -4 di differenza reti)
27. AEK 3 (3 partite giocate, -5 di differenza reti)
28. RB Lipsia 3 (3 partite giocate, -5 di differenza reti)
29. Villarreal 3 (4 partite giocate, -6 di differenza reti)
30. Feyenoord 3 (4 partite giocate, -7 di differenza reti)
31. Fenerbahce 2 (3 partite giocate, -6 di differenza reti)
32. Slavia Praga 1 (3 partite giocate, -3 di differenza reti)
33. Viking 1 (3 partite giocate, -4 di differenza reti)
34. Lilla 1 (4 partite giocate, -6 di differenza reti)
35. FC Porto 0 (3 partite giocate, -4 di differenza)
36. Slovan Bratislava 0 (4 partite giocate, -16 di differenza reti)