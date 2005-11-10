Roma, Vasquez tra i pali. D'Amico: "Fiducia in lui, tranquilli che possa fare bene"
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 20:34Serie A
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03.11.2026 20:34Serie A
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Il ds della Roma Tony D’Amico ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match contro il Manchester United valido per la League Phase di Champions.
Cosa è successo a Gollini?
"Stamattina ha avuto un forte mal di schiena, abbiamo provato a recuperarlo ma non ce l'ha fatta. Gioca Vasquez, fiducia in lui".
Che garanzie vi può dare?
"Grande opportunità per lui, fa parte dei 4 portieri che abbiamo a disposizione. Siamo tranquilli che possa fare una buona partita".
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