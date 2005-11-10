Ballardini promuove l'Avellino: "È una squadra bella, compatta ed equilibrata"

L'ex tecnico dell'Avellino Davide Ballardini, ospite di Speciale Serie B di Sportitalia, ha parlato anche del momento degli irpini. Queste le sue parole riportate da TuttoAvellino:

"Ho visto l'Avellino contro l'Entella, Nesta ha fatto riposare 4-5 ragazzi che poi ha messo titolari con il Pisa e sono stati straordinari. Avere una rosa lunga, soprattutto in un turno infrasettimanale, aiuta. Lo stesso Pisa, che non ha fatto ruotare molti elementi tra Palermo e Avellino, al Partenio poi l'ha pagato".

Ballardini ha parlato anche di Favilli: “Ragazzi serio, intelligente, quando lo vedo gli dico solo che vorrei che stesse sempre bene. Ha talento, fisico, ha qualità importanti. Prego solo che lui stia bene e che si possa allenare con continuità. Ha già pagato in maniera salata gli infortuni. E' del '97, può fare ancora tanto e glielo auguro. Può tornare in Serie A”

Sull'Avellino: “E' una squadra bella, compatta, equilibrata, forte nelle due fasi. Credo che ha una rosa molto competitiva. Se può lottare per la Serie A? Se la gioca, come ho detto è un gruppo competitivo, poi se avrà continuità può dire la sua”.