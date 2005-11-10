Villarreal massacrato dal PSG, Raphinha trascina il Barça: Champions, i finali delle 21

Triplice fischio per tutti i campi sparsi nel continente europeo, in merito alle gare delle 21 per il quarto turno di di League Phase in Champions. Lamine Yamal ha stappato la partita contro l’Aston Villa dopo appena 7 minuti per un errore colossale della difesa inglese. Con un po’ di fortuna i blaugrana hanno trovato il 2-0 con Raphinha: la deviazione di un difensore avversario ha fatto carambolare la palla in porta. Il tris calato dal numero 11 di Flick, sua assist dell'ex Juventus Cancelo, ha chiuso il match 3-0.

Villarreal tritato dal PSG in casa sua con un bel game-set-match: finisce 6-0 per i parigini di Luis Enrique, che senza pietà hanno inferto 4 gol in 17 minuti per poi infierire ulteriormente sul passivo con una doppietta di Fabian Ruiz e Boly al 78'. Il LASK si diverte e fa divertire, per sfortuna dello Slovan Bratislava: poker degli austriaci firmato da Molgaard Jorgensen (due gol), Ljubicic e Adeniran nel secondo tempo. Dopo un primo tempo piuttosto bloccato per Atletico e Bayern, a Madrid la squadra di Vincent Kompany ha sfondato per 2-0 con una rete di rapina di Lennart Karl e il raddoppio di Laimer, su assist del fresco Pallone d'Oro Harry Kane. Nessun gol ed emozione tra Lilla e Bodo/Glimt in terra norvegese.

I finali delle 21

Atletico Madrid-Bayern Monaco 0-2

54' Karl (B), 74' Laimer (B)

Barcellona-Aston Villa 3-0

7' Yamal (B), 52' Raphinha (B), 64' Raphinha (B)

Bodo/Glimt-Lilla 0-0

Feyenoord-Inter 0-3

8' Bisseck (I), 34' Esposito (I), 54' Zielinski (I)

LASK-Slovan Bratislava 4-0

19' Molgaard Jorgensen (L), 37' Molgaard Jorgensen (L), 44' Ljubicic (L), 48' Adeniran (L)

Manchester United-Roma 3-2

11' Soule (R), 17' rigore Malen (R), 58' rigore Bruno Fernandes (M), 83' Cunha (M), 86' Cunha (M)

Villarreal-PSG 0-6

9' Neves (P), 12' Doue (P), 13' Mayulu (P), 17' Fabian Ruiz (P), 50' Fabian Ruiz, 78' Boly (P)

I finali delle 18.45

Galatasaray - Stoccarda 2-0

12' Batrakov (G), 15' Batrakov (G)

Shakhtar Donetsk - Sporting Lisbona 0-1

59' Doumbia (S)