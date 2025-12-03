Uno-due devastante dell'Inter: gran gol di Esposito da fuori area, 2-0 al Venezia in 3 minuti
Terzo gol in stagione, quarto con l'Inter. E com'è bello, quello di stasera. Pio Esposito realizza il 2-0 contro il Venezia nell'ottavo di finale di Coppa Italia con un grandissimo tiro da fuori, due minuti dopo il vantaggio realizzato da Diouf. Dopo un avvio così così, l'Inter indirizza il match.
