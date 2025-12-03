Il Napoli raggiunge l'Atalanta ai quarti, domani si operano Gatti e Vlahovic: le top news delle 22
Dopo il passaggio dell'Atalanta ai quarti di Coppa Italia, arriva anche quello del Napoli di Antonio Conte che in casa al Maradona ha la meglio sul Cagliari solo dopo una lunghissima serie di calci di rigore. Dopo l'1-1 dei 90 minuti, infatti, finisce 10-9 per gli azzurri dopo i tiri dal dischetto, con Milinkovic-Savic protagonista sia in porta che nel calciare.
Napoli che intanto prosegue nelle proprie valutazioni di mercato, col club di Aurelio De Laurentiis che a gennaio si muoverà almeno per un centrocampista, visti anche i tanti infortuni nel reparto. Il preferito dal club azzurro sarebbe Goretzka del Bayern Monaco, operazione però complessa per gennaio. Molto più facile arrivare a Mainoo del Manchester United, con Pellegrini della Roma che resta sullo sfondo.
Chiusura con la Juventus che nelle ultime ore ha perso per infortunio sia Dusan Vlahovic che Federico Gatti: il centravanti serbo, a riposo già da qualche giorno, è in partenza in direzione Londra dove si sottoporrà ad intervento chirurgico. Stessa sorte per il difensore italiano, che però volerà in Francia, a Lione, per operarsi al menisco. Per entrambi poi si prospetta un periodo di stop: almeno un mese per Gatti, mentre per Vlahovic si parla almeno di 3 mesi lontano dai campi da gioco.