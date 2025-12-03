Altro gol da fuori per l'Inter: assist di Zielinski, destro vincente di Thuram per il tris al Venezia
L'Inter si porta sul 3-0 nell'ottavo di finale di Coppa Italia contro il Venezia. Stavolta la firma è di Marcus Thuram, anche lui da fuori area come Pio Esposito poco prima. L'attaccante francese, dopo un recupero palla e un tocco in verticale di Zielinski, esplode il destro a incrociare dal limite e cala il tris.
