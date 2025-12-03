De Roon scherza sul suo golazo: "È sempre frustrante quando volevi crossare"
Grande protagonista nel successo dell’Atalanta sul Genoa in Coppa Italia, Marten De Roon ha come sempre usato l’ironia social per commentare la propria prestazione. Sul suo profilo X, dove spesso scherza su tante cose, il centrocampista della Dea ha scritto “È sempre frustrante quando avresti voluto fare un cross”.
In realtà, a differenza che in altri casi eccellenti, questa volta non c’è alcun dubbio. La bellissima conclusione dell’olandese, un destro da fuori su suggerimento di Maldini, nasce e finisce come tiro, del tutto voluto, per il raddoppio nerazzurro.
L’Atalanta affronterà la Juventus nei quarti di finale di Coppa Italia a febbraio: con tutta probabilità, dato che si tratta di uno degli incroci con più italiani, la gara sarà programmata nell’ambito del turno del 4-5 febbraio.