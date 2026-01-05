Uno squillo passato sotto traccia: Casadei si è sbloccato in questa Serie A con il Torino

Non tutti forse ci avranno immediatamente posto l'attenzione, ma tra le buone notizie emerse per il Torino dalla vittoria di ieri sul campo dell'Hellas Verona, lo 0-3 in favore dei granata venuto fuori al Bentegodi, c'è anche il ritorno al gol di un giocatore finito al centro delle voci di mercato per una possibile uscita dal Toro in questa finestra di gennaio, il centrocampista Cesare Casadei (22 anni).

Il gol di Casadei è stato quello della tranquillità per il Torino, il centro che ha messo in discesa la contesa di Verona avendo portato la sua squadra sul duplice vantaggio. Il centrocampista scuola Inter si è così sbloccato anche in questa Serie A, trovando il secondo gol della sua stagione dopo quello segnato al Pisa a fine settembre in Coppa Italia.

Il percorso di Casadei nel Torino fin qui ha difettato di acuti, in questa prima metà di stagione il classe 2003 è stato troppe volte discontinuo nel rendimento e lontano dall'idea che si ha del contributo che potrebbe dare, più in potenza che effettivo. Che il gol di Verona possa rappresentare un nuovo inizio in granata per lui? Le parole del suo allenatore Baroni nel post-partita sembrano andare proprio in questa direzione: "Gioca chi lavora, chi cresce e si spende. Chi pensa di squadra. Ci servono giocatori così. La stessa cosa dico di Casadei". Le voci di mercato (si parlava di un possibile scambio con Mandragora della Fiorentina, soluzione mai apparsa però più di tanto concreta) oggi sembrano davvero più lontane.