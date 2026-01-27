Blitz decisivo in Portogallo di Diego Lopez: Amorim ora è a un passo dal Genoa

Non è ancora fatta per Alexsandro Amorim, ma il Genoa è davvero a un passo dal suo acquisto. Secondo quanto riportato da Sky Sport, restano da sistemare gli ultimi dettagli, ma il brasiliano, dopo il blitz in Portogallo di Diego Lopez, direttore sportivo dei rossoblù, è più vicino al trasferimento in Serie A. In stagione il classe 2005 ha collezionato 21 presenze e 2 gol con l'Alverca.

Il suo contratto è valido fino al 30 giugno 2028, ma ormai è praticamente cosa fatta il suo addio. Il 20enne è un centrocampista che all'occorrenza può ricoprire anche il ruolo di mediano o trequartista, garantendo allo stesso tempo qualità e quantità. Da capire dove lo impiegherà Daniele De Rossi e se sarà pronto da subito per un campionato complicato come quello italiano. È naturale pensare abbia bisogno di tempo per ambientarsi in una lega più competitiva rispetto a quelle a cui era abituato.