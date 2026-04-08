Non è un Paese per giovani: una sola italiana nella Top 20 europea per utilizzo U21

In uno studio condotto dal CIES sull'ultilizzo degli Under 21, restringendo il campo ai Top 5 campionati d'Europa notiamo che c'è solamente una squadra italiana tra le prime 20:

È stato preso in considerazione il minutaggio complessivo e il Barcellona è la squadra più "verde" in questa speciale classifica. Molti sono i club francesi presenti, così come quelli tedeschi. Che la nostra Serie A non sia un Paese per giovani lo si evince dalla sola presenza del Parma.

1. Barcellona 20.7% (minutaggio U21)

2. Strasburgo 18.6

3. Sunderland 18.5

4. Lione 16.4

5. Tolosa 14.6

6. Rennes 14.5

7. Paris Saint-Germain 13.4

8. Girona 13.4

9. Metz 13.2

10. Le Havre 12.6

11. Borussia Dortmund 11.7

12. Lipsia 11.2

13. Manchester United 11.0

14. Valencia 10.9

15. Monaco 10.8

16. Nizza 10.1

17. Brighton 9.7

18. Parma 9.5

19. Bayer Leverkusen 9.3

20. Hoffenheim 9.1