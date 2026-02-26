Vanoli risponde a Dzeko: "Ho troppe cose cui pensare... Diventerà un bravo allenatore"

Hanno fatto discutere le dichiarazioni delle scorse ore di Edin Dzeko sulle motivazioni che lo hanno indotto ad abbandonare l'avventura con la maglia della Fiorentina a pochi mesi di distanza dal suo ritorno in Serie A

Cosa ha detto Dzeko? Queste le sue parole, con riferimento a Vanoli: "Ho giocato a Parma con la mia ex squadra, la Fiorentina, a fine dicembre. Era una partita cruciale per la Fiorentina contro una squadra candidata direttamente alla retrocessione. Ero in panchina e, poco dopo l'intervallo, siamo andati in svantaggio. Mi sono riscaldato e, pochi minuti prima del fischio finale, il nostro allenatore ha effettuato un'altra sostituzione. Ha sostituito un difensore e ne ha inserito un altro".

Dichiarazioni che non potevano essere riferite al diretto interessato, Paolo Vanoli. Al tecnico della Fiorentina è stato chiesto conto delle dichiarazioni di Dzeko nella conferenza stampa successiva al ritorno del playoff di Conference League superato non senza fatica contro i polacchi dello Jagiellonia. Una risposta abbastanza secca e sbrigativa, quella data da Vanoli: "Ho talmente tante cose da pensare in un periodo che faccio fatica a sentire anche i miei figli... Le sue parole? Lui diventerà un bravo allenatore".

