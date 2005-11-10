Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
Esclusiva TMW

Varela brilla, il suo tecnico al PAOK: "Come Osimhen per come ha iniziato in Italia"

Esclusiva TMW
Marco Conterio
autore
Marco Conterio
Oggi alle 07:15Serie A
04.11.2026 07:15Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Nella prima esperienza da allenatore, Stelios Malezas ha avuto tra le mani una vera gemma. Gustavo Varela, ora al Monza, capocannoniere della Serie A con 9 reti, da giovanissimo ha militato… Nel PAOK Salonicco in Grecia. Malezas aveva vinto il campionato Under 19 greco, nell'anno successivo il colpo per rinforzare la cantera con un'ottica di averlo poi in prima squadra è stato il portoghese. Tredici presenze tra Super League U19 e Youth League e 6 gol, oltre a 2 assist. Malezas parla in esclusiva con Tuttomercatoweb.com dalla Grecia della crescita esponenziale di Varela.

Primo anno in Italia, primo anno tra i big di un grande campionato e... Capocannoniere della Serie A dopo 10 giornate
"Mi sono sempre aspettato da lui grande cose, grandi numeri e prestazioni ma non così rapidamente, sono sincero. Pensavo che avrebbe avuto bisogno di più tempo per adattarsi ma questo dimostra il suo forte carattere oltre che la sua grande personalità".

Lo ha allenato giovanissimo. Che giocatore era e dove doveva e deve ancora crescere?
"Lo abbiamo tirato su dall'Under 17 all'Under 19 per le sue caratteristiche fisiche ma non solo per quello. Anche perché la sua skill migliore, allora come adesso, era la tenacia, il fatto di non aver paura, quello di restare sempre in partita e tecnicamente la lettura delle giocate all'interno dell'area di rigore. Un senso dell'anticipo unico".

In cosa deve migliorare Gustavo?
"Deve legare ancora di più il gioco, supportando ancor di più i compagni di squadra".

Perché non è andato in prima squadra al PAOK?
"La società avrebbe voluto tenerlo con forza. Vedeva in lui un asset per il presente e per il futuro, ha fatto una proposta importante per lui e per la famiglia ma sapevano già che sarebbero voluti tornare presto in patria, in Portogallo".

Chi le ricorda?
"Il primo giocatore che ho in mente, che al debutto è stato così dirompente alla prima stagione di Serie A, è senza ombra di dubbio Victor Osimhen".

© Riproduzione riservata

Articoli correlati

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
07:45 Serie ATMW
TMWEsposito ritrova il gol con l'Inter un mese e mezzo dopo. Il suo futuro non è in discussione
Immagine news 2
07:41 Serie A
Inter, Chivu: "Vittoria che ci dà tanta consapevolezza. Capito ciò che ci riusciva meno"
Immagine news 3
07:38 Serie A
Fabregas tra un'ammissione e un (mezzo) indizio prima di Lens-Como. Diao punta l'Inter?
Immagine news 4
07:35 Serie A
Farioli e un sapore d'Italia: i 7 ex Serie A del Porto che stasera sfida il Napoli
Immagine news 5
07:30 Serie A
Roma, Gasperini: "Questi rigorini danno veramente fastidio. Europa? Percorso ancora lungo"
Immagine news 6
07:27 Serie ATMW
TMWIl Como spende, il Lens vende: due modelli opposti per arrivare in Champions League
Immagine news 7
07:23 Serie A
Napoli, la prima vera emergenza a Porto: Allegri abbassa la pressione e fa i conti Champions
Immagine news 8
07:22 Serie ATMW
TMWRoma, Rensch ko dopo 21 minuti a Old Trafford: per lui risentimento all'adduttore
Immagine editoriale di Ivan Cardia
Attenti a dare per morta l’Inter. Roma: che torto a Manchester, ma Gasp lasci stare Baresi. Il vero errore di De Laurentiis: Napoli non è per i grandi gestori. Galliani-Malagò, quanti colpi bassi
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter, per il futuro si pensa anche all’attacco. Da Chiesa a Inacio, ecco tutte le possibili occasioni
Immagine top news n.1 Francesco Farioli all'esame di italiano. Ma la sua carriera difficilmente passerà dalla A
Immagine top news n.2 La Roma fa e poi disfa: serata da incubo a Old Trafford e la classifica non sorride
Immagine top news n.3 L'Inter torna famelica: 3-0 al Feyenoord a Rotterdam. Chivu: "La nostra miglior versione"
Immagine top news n.4 Juventus di nuovo in rosso, si preparano altri 250 milioni. Carnevali vola basso con i soci
Immagine top news n.5 Manchester United-Roma 3-2, le pagelle: Balerdi, errori imperdonabili. Gasp sbaglia il cambio decisivo
Immagine top news n.6 Feyenoord-Inter 0-3, le pagelle: Dimarco, chi si rivede! Il miglior Spence, Zielinski velenoso
Immagine top news n.7 A Rotterdam l'Inter torna famelica e compatta: convincente 3-0 al Feyenoord
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Dimarco vuole rimanere all'Inter. Ma anche Calhanoglu e Thuram: il punto di Gianluca Di Marzio
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'emigrante che ha fatto gavetta o il colpo da record: chi al posto di Raimondo?
Immagine news podcast n.2 C'è la fila per Varela. Il Monza riuscirà a tenerlo a gennaio?
Immagine news podcast n.3 Tanto criticato ma senza di lui la Juventus non c'è più. Il paradosso di Locatelli
Immagine news podcast n.4 I rinnovi delicati che devono ancora chiudere Milan e Inter
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Crisi Atalanta, chi ha più colpe? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 De Cosmi: "Questa Lazio è bella e pratica, come quella di Pioli"
Immagine news Altre Notizie n.3 Lorenzo Amoruso: "Fiorentina, mi prendo solo i 3 punti. Vanoli non deve impuntarsi..."
Serie A
Immagine box news Serie A Cristante sul rigore per lo United: "Il contatto mi è sembrato molto, molto leggero"
Immagine box news Serie A Esposito ritrova il gol con l'Inter un mese e mezzo dopo. Il suo futuro non è in discussione
Immagine box news Serie A Inter, Chivu: "Vittoria che ci dà tanta consapevolezza. Capito ciò che ci riusciva meno"
Immagine box news Serie A Fabregas tra un'ammissione e un (mezzo) indizio prima di Lens-Como. Diao punta l'Inter?
Immagine box news Serie A Farioli e un sapore d'Italia: i 7 ex Serie A del Porto che stasera sfida il Napoli
Immagine box news Serie A Roma, Gasperini: "Questi rigorini danno veramente fastidio. Europa? Percorso ancora lungo"
Serie B
Immagine box news Serie B Modena, Nador: "A Chiavari sarà difficile, ma vogliamo vincere. Sento la fiducia del mister"
Immagine box news Serie B Carrarese, Martini: "La sconfitta con l'Hellas è alle spalle, ora concentriamoci sulla Sampdoria"
Immagine box news Serie B Palermo, Dominic Vavassori è il Player of the Week della 10ª giornata di Serie B
Immagine box news Serie B Padova, aggiornamenti dall'infermeria: Caprari salta l'Empoli, un mese di stop per Lasagna
Immagine box news Serie B Benevento, Dalle Mura: "Nessuna squadra ci ha messo sotto. Ora testa all'Avellino"
Immagine box news Serie B Ballardini promuove l'Avellino: "È una squadra bella, compatta ed equilibrata"
Serie C
Immagine box news Serie C AlbinoLeffe, termina l'avventura di Fabrizio Franchini: risoluzione del contratto
Immagine box news Serie C Serie C, Giudice Sportivo: inibito Vrenna, tre allenatori squalificati dopo la 12ª giornata
Immagine box news Serie C Serie C, Giudice Sportivo: 11 calciatori squalificati dopo la 12ª giornata
Immagine box news Serie C Cosenza, Lucioni: "Ho costruito una squadra di uomini. Orgoglioso di loro"
Immagine box news Serie C Juve, Ferrero: "Sarebbe bellissimo realizzare un secondo stadio per femminile e Next Gen"
Immagine box news Serie C Dopo tanti anni in A, Sala appende le scarpette al chiodo. Ed entra nello staff di Stellone a Caserta
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Porto-Napoli, ultima chiamata per Allegri?
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Manchester United-Roma
Immagine box news Pronostici Pronostico Feyenoord-Inter, nerazzurri a caccia di riscatto
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin: "Conosciamo bene Danimarca e Galles. Cercheremo di vincerle tutte"
Immagine box news Calcio femminile Nations League, l’Italia può sorridere: Danimarca, Islanda e Galles le avversarie
Immagine box news Calcio femminile Oggi il sorteggio della Nations League: la migliore e la peggiore ipotesi per l'Italia
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, Roma a punteggio pieno: la Juventus passa a Firenze, Inter seconda
Immagine box news Calcio femminile I talenti italiani brillano all’estero: primi gol per Dragoni in Inghilterra e Caruso in Spagna
Immagine box news Calcio femminile Serie A femminile, la Juventus passa a Firenze: Redondo e Sylla decisive
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il Modena dei miracoli, nel mito con l'Albania: la storia di Gianni De Biasi
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Chi rimpiange il VAR non è un vero amante del calcio…
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
4 novembre 2009, il crocevia del Triplete è Kiev. Milito e Sneijder ribaltano Shevchenko
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, il resoconto dei nostri consigli per la 10ª giornata
Sportissimo
Newsticker
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio