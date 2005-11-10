Varela brilla, il suo tecnico al PAOK: "Come Osimhen per come ha iniziato in Italia"

Nella prima esperienza da allenatore, Stelios Malezas ha avuto tra le mani una vera gemma. Gustavo Varela, ora al Monza, capocannoniere della Serie A con 9 reti, da giovanissimo ha militato… Nel PAOK Salonicco in Grecia. Malezas aveva vinto il campionato Under 19 greco, nell'anno successivo il colpo per rinforzare la cantera con un'ottica di averlo poi in prima squadra è stato il portoghese. Tredici presenze tra Super League U19 e Youth League e 6 gol, oltre a 2 assist. Malezas parla in esclusiva con Tuttomercatoweb.com dalla Grecia della crescita esponenziale di Varela.

Primo anno in Italia, primo anno tra i big di un grande campionato e... Capocannoniere della Serie A dopo 10 giornate

"Mi sono sempre aspettato da lui grande cose, grandi numeri e prestazioni ma non così rapidamente, sono sincero. Pensavo che avrebbe avuto bisogno di più tempo per adattarsi ma questo dimostra il suo forte carattere oltre che la sua grande personalità".

Lo ha allenato giovanissimo. Che giocatore era e dove doveva e deve ancora crescere?

"Lo abbiamo tirato su dall'Under 17 all'Under 19 per le sue caratteristiche fisiche ma non solo per quello. Anche perché la sua skill migliore, allora come adesso, era la tenacia, il fatto di non aver paura, quello di restare sempre in partita e tecnicamente la lettura delle giocate all'interno dell'area di rigore. Un senso dell'anticipo unico".

In cosa deve migliorare Gustavo?

"Deve legare ancora di più il gioco, supportando ancor di più i compagni di squadra".

Perché non è andato in prima squadra al PAOK?

"La società avrebbe voluto tenerlo con forza. Vedeva in lui un asset per il presente e per il futuro, ha fatto una proposta importante per lui e per la famiglia ma sapevano già che sarebbero voluti tornare presto in patria, in Portogallo".

Chi le ricorda?

"Il primo giocatore che ho in mente, che al debutto è stato così dirompente alla prima stagione di Serie A, è senza ombra di dubbio Victor Osimhen".