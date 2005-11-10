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Varela è un obiettivo del Napoli per gennaio? Venerdì osservatore al Grande Torino

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Andrea Losapio
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Andrea Losapio
Oggi alle 10:22Serie A
26.10.2026 10:22Serie A
Fonti preferite
Il centravanti portoghese sta facendo benissimo in questo principio di campionato, in cima alla classifica cannonieri con Raimondo
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Una sentenza, o quasi. Gustavo Varela è arrivato in estate per 2,5 milioni di euro più il 20% della futura rivendita, ma è già uno dei principali obiettivi dei grandi club italiani. Sette gol in sette partite giocate e con un solo rigore, timbrando anche venerdì scorso al Grande Torino contro i granata. Il suo squillo non è bastato a evitare al Monza la sconfitta per tre a due, ma rimpolpa ulteriormente un ruolino che finora non teme rivali: l'unico a reggere il ritmo è Antonio Raimondo, a quota sette (esattamente come lui) in cima alla classifica dei cannonieri.

Osservatore del Napoli

Venerdì sera un emissario del club azzurro è stato a Torino per visionare espressamente la prestazione dell'attaccante, ex Benfica, in vista del mercato di gennaio. Ovviamente la relazione è stata più che positiva, un po' come la pagella di TMW: "Lettura da attaccante rapace sul disimpegno sbagliato avversario, punito con un delizioso tocco sotto. Raggiunge quota 7 reti confermando uno stato di forma impressionante. Ne sentiremo parlare".

Come Giovane?

Un anno fa il Napoli prese il brasiliano dall'Hellas Verona, con una formula fantasiosa - cifra iniziale ridicola e bonus che portavano il tutto intorno ai 18-20 milioni - cedendo Lorenzo Lucca. Varela è diverso per caratteristiche, ma l'ex Udinese è nuovamente in partenza.

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