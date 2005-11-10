Roma, il mercato passa anche da Frosinone: Kvernadze è l’alternativa a Endrick

Otto gol, tante occasioni e diversi giocatori da tenere d’occhio. Atalanta-Frosinone ha confermato quanto la squadra di Massimiliano Alvini sia diventata una delle realtà più interessanti di questo avvio di Serie A, anche in prospettiva mercato. A Bergamo le copertine sono andate soprattutto a Ghedjemis, autore di tre assist, e a Schmid, protagonista con una doppietta. Giorgi Kvernadze è rimasto invece più ai margini rispetto ad altre uscite stagionali, anche perché Zappacosta è riuscito a limitarne le iniziative. Non cambia, però, il giudizio sui primi mesi dell’esterno georgiano, che ha già attirato l’attenzione di diverse società e soprattutto della Roma.

Endrick resta davanti, ma la Roma segue Kvernadze

La priorità dei giallorossi per gennaio è infatti aggiungere un altro giocatore offensivo alla rosa di Gian Piero Gasperini. Il nome in cima alla lista resta Endrick: Tony D’Amico continua a lavorare sulla possibilità di portare nella Capitale il brasiliano del Real Madrid, utilizzato pochissimo in questo avvio di stagione, ma che José Mourinho non vuole cedere. La Roma aveva già provato a costruire l’operazione in estate e potrebbe tornare alla carica nella finestra invernale, anche attraverso una formula temporanea. Non è però l’unica strada. Tra le alternative c’è proprio Kvernadze, classe 2003 del Frosinone, autore finora di cinque gol tra campionato e Coppa Italia e capace di incidere anche con gli assist. La valutazione del club ciociaro è già importante: per convincere il presidente Stirpe potrebbero servire tra i 20 e i 25 milioni di euro.

Il profilo del georgiano interessa perché offrirebbe alla Roma caratteristiche diverse rispetto a quelle già presenti nell’organico. Kvernadze parte prevalentemente da sinistra, ama accentrarsi sul destro e ha mostrato di poter reggere il salto di categoria sia sul piano fisico sia per capacità di arrivare alla conclusione. Per Gasperini sarebbe un’alternativa immediatamente spendibile sugli esterni offensivi, ma anche un investimento con margini di crescita. Nella lista restano altri nomi, da William Gomes a Jamie Leweling e Jamie Gittens, ma la pista italiana presenta inevitabilmente meno incognite sul piano dell’adattamento. La prossima tappa sarà Frosinone-Lecce: un’altra occasione per Kvernadze di continuare a costruire la propria stagione e, inevitabilmente, anche il proprio mercato.