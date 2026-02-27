Veloccia (assessore Urbanistica): "Stadio della Roma pronto in tempo per gli Europei 2032"

Maurizio Veloccia, assessore all’Urbanistica, parla della delibera sullo stadio della Roma approvata ieri in Giunta. "In tempo per i campionati europei UEFA 2032: se vogliamo che lo stadio della Roma sia parte del dossier italiano per il 2032, ci sono dei tempi molto stringenti. Che sicuramente il commissario potrà aiutare a comprimere un po'. Noi abbiamo fatto il nostro lavoro perché in pochissime settimane abbiamo fatto un'istruttoria di oltre 500 elaborati tecnici. Si tratta di un lavoro lunghissimo, complesso, molto più complesso, ovviamente di quello fatto a suo tempo sullo studio di fattibilità iniziale: si è trattato di un lavoro molto delicato sia sulla parte sia tecnica che su quella economico-finanziaria", dice a Il Messaggero.

E continua: "Lo stadio della Roma non sarà solo un impianto sportivo moderno e dedicato ai tifosi, ma un vero e proprio nuovo polo urbano che arricchirà la città e contribuirà alla riqualificazione del quadrante di Pietralata. Abbiamo dimostrato la volontà e la capacità di lavorare per lo sviluppo e il futuro della città. Da quando abbiamo ricevuto il dossier non abbiamo perso tempo e abbiamo agito con determinazione per concludere l’istruttoria in poche settimane.

Ringrazio, in proposito, tutti gli ufficio per il grande impegno profuso. Adesso siamo pronti per portare il provvedimento in Aula e per fare in modo che, al più presto, possa avviarsi finalmente l'iter finale del percorso con l'approvazione in conferenza di servizi".