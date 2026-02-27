Sarà Atalanta-Bayern agli ottavi di Champions. Juve, Spalletti non parla: le top news delle 13

L'urna di Nyon ha parlato. Agli ottavi di finale della Champions League l'Atalanta di Raffaele Palladino affronterà il Bayern Monaco di Vincent Kompany. In caso di successo nel doppio incontro, la Dea si troverebbe poi davanti la vincente della sfida fra Real Madrid e Manchester City. Non certo un abbinamento facile per la Dea, che partiva comunque da una posizione complessa: l'unica possibile alternativa ai bavaresi, infatti, sarebbe stata l'Arsenal.

Il resto del sorteggio ha visto le inglesi sorridere per l'assenza di un derby già agli ottavi, il che rende possibile, ipoteticamente, vedere ben sei squadre britanniche ai quarti. Il PSG se la vedrà con il Chelsea, il Galatasaray con il Liverpool, mentre si ripete il classico Real Madrid - Manchester City (sesta volta nelle ultime sette edizioni). Bodo/Glimt - Sporting CP è forse l'ottavo con meno fascino, mentre l'Arsenal dovrà vedersela con il Bayer Leverkusen, il Tottenham con l'Atletico Madrid e il Newcastle col Barcellona.

Luciano Spalletti cede ancora il posto in conferenza stampa: era accaduto anche alla vigilia della sfida all'Inter, quando il tecnico bianconero lasciò il posto a Locatelli, mentre domani toccherà a Pierre Kalulu presentare la gara contro la Roma. Una scelta curiosa visto che neanche dopo la sfida contro il Galatasaray il tecnico si era espresso ai microfoni dei giornalisti, mentre aveva rispettato gli obblighi imposto dalla UEFA alla vigilia della gara, intervenendo in conferenza stampa, e lo stesso aveva fatto prima della gara in campionato contro il Como.