Rakitic a sorpresa: "Tifo Atalanta, col mio amico Pasalic tutto è possibile"

Ivan Rakitic, ambasciatore della UEFA per la finale di Champions League, ha parlato a Sky Sport da Nyon dove si è appena concluso il sorteggio di Champions League: "Penso che sia una stagione bella, speciale, la più aperta degli ultimi anni. Come sempre ci sono le inglesi, il Real, il Barça, il Bayern… Ma ci sono anche opportunità per molte altre. Ci aspettano grandi partite e tanto spettacolo, il Bodo ci ha mostrato che nel calcio tutto è possibile. Non vedo l'ora di guardare grandi partite".

Quali le possibilità del Barcellona?

"Sta facendo molto bene, secondo me ogni fine settimana sta migliorando. I grandi giocatori devono essere in forma nei momenti che contano, quindi vedremo passo dopo passo. I dettagli al solito saranno importanti".

Come procede la crescita di Lamine Yamal?

"Non solo il Barcellona, ma tutto il calcio si sta godendo questo ragazzo e spero continui così".

L'Atalanta dopo il Dortmund ha trovato il Bayern…

"Sono un tifoso dell'Atalanta per Mario Pasalic, uno dei miei giocatori preferiti da qualche anno. Hanno dimostrato contro il Dortmund che se ci credi e lavori duramente puoi ottenere grandi risultati. Ora nelle prossime due partite vedremo cosa succederà, devono spingere e dare tutto, poi con Pasalic tutto è possibile".