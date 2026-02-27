Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Quanto vale Marcus Thuram? La clausola era troppo alta anche la scorsa estate


© foto di www.imagephotoagency.it
Raimondo De Magistris
Oggi alle 12:40


In queste ore s'è discusso molto di un possibile futuro di Marcus Thuram lontano dall'Inter. Tra i peggiori in campo martedì sera nella sfida contro il Bodo-Glimt che ha definitivamente estromesso i nerazzurri da questa Champions League, il centravanti francese sta vivendo una stagione molto diversa dalle scorse. La campagna europea s'è conclusa con due soli reti all'attivo, in campionato è a quota sette gol. Ovvero esattamente la metà di quelli realizzati nella Serie A 2024/25. "Sembra non essere lo stesso giocatore dell'anno scorso - ha dichiarato dopo la gara di San Siro un grande ex numero 10 come Boban -. Non è che giochi malissimo, ma non so cosa gli sia successo, non ha la stessa continuità, forza e velocità. Lautaro ha continuato a tenerla, lui no, e quando è stato sostituito, è stato sostituito benissimo. Pio Esposito e Bonny? Loro sono stati bravi, non Thuram".

Già, cosa succede a Thuram? E' una domanda che oggi si pone anche il CT della Francia Didier Deschamps e a cui Tikus dovrà dare delle risposte se vorrà strappare un posto nella lista dei 23 giocatori che si giocheranno il Mondiale in Nord America. Una domanda a cui il centravanti classe '97 dovrà rispondere con prestazioni più convincenti in questo finale di stagione. Per aiutare l'Inter nella conquista di Scudetto e Coppa Italia, per migliorare la sua posizione in vista di un'estate che potrebbe vederlo grande protagonista anche sul calciomercato.

Non è infatti un mistero che se l'Inter in estate dovrà sacrificare un attaccante venderà proprio lui, un calciatore arrivato a parametro zero nell'estate 2023 per sostituire Romelu Lukaku. Anche la prossima estate nel suo contratto valido fino al 30 giugno 2028 si attiverà una clausola, anche il prossimo luglio sarà di 80 milioni. Una cifra che era ritenuta troppo alta otto mesi fa dai club interessati e quindi figurarsi adesso.
Ma quanto vale oggi il cartellino di Thuram? Al momento parliamo di una valutazione di 45-50 milioni di euro tenendo anche conto del fatto che ad agosto compirà 29 anni. E' una valutazione salvo imprevisti ed exploit che sono sempre dietro l'angolo. Che non tiene conto di un Mondiale che può scompigliare scenari e cifre. Ma a quella competizione Thuram deve arrivarci e oggi, come sottolineava nelle scorse ore 'L'Equipe', è questo uno scenario tutt'altro che scontato.

Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il paradosso dell'Inter capolista e un progetto che verrà rifondato: per i conti è un disastro senza Champions. Tutti i big alla porta e una rivoluzione che la scorsa estate è stata solo rimandata
