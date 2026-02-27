Avellino, Ballardini: "Attenzione, la Juve Stabia non è in crisi. Izzo? Lo riavremo con il Padova

Vigilia di gara per l'Avellino, che domani se la vedrà nel match tutto campano contro la Juve Stabia, che chiuderà per altro il sabato di Serie B, giocandosi alle ore 19.30: il confronto del 'Partenio-Lombardi' sarà valevole per la 27ª giornata del torneo cadetto, e dello stesso, come si legge su tuttoavellino.it, ha parlato Davide Ballardini.

"I ragazzi stano bene, è stata una settimana tranquilla e le sensazioni sono positive, credo che i giocatori siano pronti per la partita - ha detto l'allenatore -. Abbiamo lavorato sulla semplicità, la velocità e la profondità, che sono alla base della costruzione, mentre in fase difensiva voglio una squadra aggressiva che corre dietro alla palla. La Juve Stabia è insieme da 2-3 anni, queste cose le fa tranquillamente, noi dobbiamo crescere. Cambio di modulo? In questo momento non dobbiamo andare a complicare le cose".

Il discorso va quindi alla rosa: "Izzo lo dovremmo avere a disposizione per la partita in casa col Padova, questo più o meno il programma, almeno da quanto ho appreso parlando con i medici. Pandolfi invece ha avuto un piccolo problema ieri, farà degli accertamenti. Se è convocato? Non parlo".

Conclude quindi con una nota all'avversario: "La Juve Stabia è in zona playoff, ha costanza e vuole sicuramente confermarsi su certi livelli. Sì, è vero che arriva da due sconfitte, ma è sempre li, e non è certo una squadra in crisi".