Insigne: "Non penso al futuro, ma solo al Pescara. C'è una salvezza da centrare"

Un momento molto difficile quello che sta vivendo il Pescara, ancora ultimo nella classifica di Serie B. Alle porte la sfida contro il Palermo (CLICCA QUI per il programma completo del 27° turno), che arriva dopo la prova comunque positiva contro la capolista Venezia, che non ha però portato punti.

Ma c'è comunque fiducia nell'ambiente, manca ancora un po' al termine del campionato, e Lorenzo Insigne scalpita per partire titolare per la prima volta dal suo arrivo. Come si legge su La Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi, l'attaccante - nella giornata di ieri - ha incontrato i tifosi, e si è così espresso nel colloquio con gli stessi: "Sto molto bene, sono pronto per giocare dall’inizio. Non penso al futuro, ma solo al Pescara. C’è una missione difficile ma non impossibile, centrare la salvezza".

Vedremo se quella contro la formazione rosanero sarà effettivamente la sua occasione.