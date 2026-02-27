Italia Under 15, i convocati per le amichevoli contro la Spagna: due giocano in Germania

Dopo aver affrontato la Slovenia a gennaio e la Cechia a febbraio, entrambe a Novarello, la Nazionale Under 15 tornerà in campo martedì 3 (ore 15) e giovedì 5 marzo (ore 10.30) per un prestigioso test amichevole contro i pari età della Spagna, in programma al Riano Athletic Center, lo stesso impianto che, questo mese, ha ospitato il doppio confronto amichevole dell’Under 18 con l’Ucraina – un pareggio per 1-1 e una sconfitta per 1-0 – e quello dell’Under 16 con il Belgio – un pareggio per 1-1 e una netta vittoria per 6-0.

Il tecnico Enrico Battisti ha convocato per l’occasione 22 calciatori, che si ritroveranno domenica in serata a Riano, in provincia di Roma. Tra loro spiccano due calciatori che militano all’estero, entrambi in Germania: il difensore Domenico Lanatà dello Stoccarda e l’attaccante Ghassan Ouled-Amor del Wolfsburg.

Portieri: Matteo Bondone (Genoa), Alessandro Posocco (Udinese);

Difensori: Lorenzo Allara (Juventus), Giulio Cacucciolo (Torino), Niccolò Chieffallo (Roma), Elias Giovannini (Bologna), Alessandro Gennaro Esposito (Juventus), Domenico Lanatà (Stoccarda), Saverio Angelo Mesecorto (Sassuolo), Mattia Zanotti (Atalanta);

Centrocampisti: Sean Luis Ebagua (Venezia), Abdel Salam Musah (Fiorentina), Alessio Nobile (Juventus), Gabriel Tedesco (Inter), Davide Tilli (Genoa), Marco Vaccarella (Juventus);

Attaccanti: Gian Maria Boga (Cesena), Mark Chidozie Cordopatri (Parma), Enzo Diofebo (Roma), Leonard Maria Lima Ramalho (Bologna), Ghassan Ouled-Amor (Wolfsburg), Lorenzo Vitali (Parma).