Padova, sei avvisato: il Modena farà gara cattivissima. Sottil: "Decurtati del bottino all'andata"

"Siamo concentrati solo sulla gara che dovremo fare domani, all'andata è stata fatta un'ottima gara da parte nostra ma ci siamo sentiti decurtati di un bottino che doveva essere nostro: è come se avessimo lasciato un conto in sospeso, e di conti sospesi non se ne devono lasciare": esordisce così, nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Modena Andrea Sottil, che con i suoi sta preparando la gara contro il Padova, valevole per la 27ª giornata del campionato di Serie B.

E in programma domani, quindi ormai prossima. Tanto che l'attenzione è già altissima: "Non guardiamo alla gara di andata, quella di domani, a 12 gare dal termine della regular season, sarà diversa. Il Padova è una squadra ben allenata, con identità e anche ottimi giocatori, servirà una gara cattivissima e solida a livello agonistico, servirà un furore devastante. Io ho una squadra matura che ha saputo affrontare tante gare diverse, dovremmo interpretare sempre bene la situazione tattica nella quale ci troveremo".

Conclude quindi: "Come dicevo prima, è chiaro che ora cambiano gli scenari e la valenza della classifica, che ora sì, è importante: a settembre od ottobre non conta, ma adesso pesa, e serve anche per gestire le forze - ma attenzione, anche i cartellini - dopo sette mesi di fatiche. Ma dei miei ragazzi son convinto, chi gioca suona, perché hanno capito in maniera totale che un pallone non decide una gara, ma una stagione".