Sudtirol, Castori: "Venezia senza punti deboli. Non dovremmo commettere errori"

Archiviata la sconfitta contro il Palermo dello scorso turno, il SudTirol è pronto a ricevere la visita della capolista Venezia, in occasione della 27ª giornata del campionato di Serie C: la gara si giocherà domani pomeriggio allo stadio 'Druso' di Bolzano, con fischio di inizio fissato alle ore 15:00.

Alla vigilia, queste le parole del tecnico biancorosso Fabrizio Castori: "Arriviamo al match con la consapevolezza di affrontare un'altra corazzata di questo campionato, il Venezia è primo in classifica e i numeri parlano: la gara si presenta da sola, se a Palermo era difficile questa non è da meno. Ma ci siamo preparata a questo scontro difficile per noi. Certo, il passo lo abbiamo retto abbastanza con tutti, ma quando si affrontano queste formazioni non si deve sbagliare nulla, ogni errore costa caro, e non sempre bastano attenzione, coraggio e altre caratteristiche che abbiamo: serve non commettere errori, la concentrazione dovrà essere massimale".

Parlando dell'avversario: "Punti deboli? Il Venezia non ne ha".

Si guarda poi al futuro, con tre delle prossime quattro gare che saranno interne per i tirolesi: "Quando il campionato di accorcia, perché siamo verso il rush finale, cresce la determinazione delle squadre, ma anche il nervosismo. È però inutile guardare troppo oltre, pensiamo esclusivamente alla prossima partita, con l’obiettivo di fare risultato e muovere la classifica: portare a casa un risultato positivo sarebbe per noi fondamentale".