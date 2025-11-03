"Vendi la Lazio", "Ti veniamo a prendere": messaggi minatori a Lotito. La Procura indaga

Messaggi minatori a Claudio Lotito. La Procura di Roma indaga sul tifo organizzato laziale. La situazione in casa biancoceleste non è difficile solamente sul terreno di gioco dove la squadra di Sarri questa avrà una possibilità per cercare di migliorare la sua classifica contro il Cagliari. Fuori invece è da tempo in atto una contestazione nei confronti del numero uno che parte da molto lontano. Tra il 2005 e il 2006 infatti Lotito era già finito nel mirino e dopo i tagli nel 2015 a biglietti omaggi e contatto con i capi curva la spaccatura.

Messaggi minatori

E adesso i pm, riporta l'edizione romana de La Repubblica, stanno approfondendo la questione legata ad episodi di stalking nei confronti del presidente della Lazio. Il suo telefonino infatti è sommerso di messaggi che seguono più o meno lo stesso schema. "Lotito ti veniamo a prendere", "Vendi la Lazio", si legge sul quotidiano. Una situazione che, secondo chi invia questi messaggi, porterebbe Lotito a cedere il club.

Ambienti vicini alla curva

Gli investigatori stanno analizzando tabulati e celle telefoniche per capire chi ci possa essere dietro queste intimidazioni. Per capire se i due indagati hanno agito di loro spontanea volontà (ma comunque con l'appoggio di elementi di spicco della curva Nord) o e sotto la regia precisa di qualcuno.