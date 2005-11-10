Venezia, Stroppa: "Dobbiamo portare gli episodi a nostro favore. Siamo mentalizzati"
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Matteo Selli
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Oggi alle 18:19Serie A
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12.10.2026 18:19Serie A
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L'allenatore del Venezia Giovanni Stroppa è intervenuto nel prepartita della sfida contro l'Atalanta per presentare la sfida. Di seguito le sue parole a DAZN:
"A questa squadra manca Busio, ma Sohm sta interpretando bene il ruolo. Le prestazioni ci vedono protagonisti in maniera positiva, ma dobbiamo portare gli episodi dalla nostra. La squadra è mentalizzata per farlo. Il gol per gli attaccanti sono linfa, Adams non manca mai per mentalità ed atteggiamento. Chi è andato in Nazionale ha perso qualche allenamento, e mi dispiace, ma sono tornati mentalizzati".
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