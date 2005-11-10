Villarreal-Napoli, 15 anni fa una notte indimenticabile. Ma da allora non si vince più

Il Villarreal riporta il Napoli a una delle pagine simbolo della propria rinascita europea. Quindici anni fa gli azzurri affrontarono gli spagnoli nella prima Champions League dell'era moderna del club: dopo il pareggio ottenuto a Manchester contro il City, Hamsik e Cavani firmarono il 2-0 al San Paolo. Tre mesi più tardi arrivò un altro successo per 2-0 in Spagna, decisivo per qualificarsi agli ottavi in un girone che comprendeva anche Bayern Monaco e Manchester City. Furono le uniche due vittorie del Napoli nei sei precedenti complessivi contro il Sottomarino Giallo.

Napoli-Villarreal, gli altri quattro incroci in Europa League

Meno felici gli altri confronti, tutti disputati in Europa League. Nel 2010-11, dopo lo 0-0 di Napoli, gli azzurri vennero eliminati in Spagna, con Giuseppe Rossi tra i protagonisti della rimonta del Villarreal. Un conto saldato pochi mesi dopo proprio nella successiva Champions. Le strade delle due squadre tornarono poi a incrociarsi nel 2015-16: gli spagnoli vinsero 1-0 in casa e al ritorno il Napoli non andò oltre l'1-1. Hamsik portò avanti gli azzurri, prima del pareggio di Pina che chiuse definitivamente il discorso qualificazione.

Napoli, in Spagna per riscattare il ko con l'Arsenal

Adesso il Napoli torna allo Stadio de la Ceramica e lo fa nuovamente in Champions League, con la necessità di muovere la classifica dopo la sconfitta contro l'Arsenal nella prima giornata. Curiosamente, come nel 2011, il cammino europeo propone agli azzurri sia Manchester City sia Villarreal. La squadra di Allegri dovrà provare a recuperare terreno in un calendario che continuerà a proporre ostacoli importanti nelle prossime settimane. Il precedente più dolce resta quello di quindici anni fa: un successo in Spagna che spalancò al Napoli le porte degli ottavi.