TMW Ventola: "Icardi-Juventus? Conoscendo Spalletti, ha bisogno di un altro tipo di attaccante"

Presente a Milano all'evento che celebra la collaborazione tra Haier e Lega Calcio Serie A, Nicola Ventola ha parlato di alcuni temi legati al campionato e non solo: "Quante possibilità ha l'Italia di andare al Mondiale? In questo momento è solo un aspetto mentale, abbiamo l'allenatore giusto, se guardo tecnicamente le squadre che andremo ad affrontare non posso pensare che l'Italia non vada al Mondiale. La palla è tonda e tutto può succede, però se facciamo l'Italia, con i giocatori che abbiamo in questo momento, dovremmo andare al Mondiale ecco…".

Da ex attaccante interista avresti visto bene Icardi alla Juventus? "Di sicuro Icardi è un finalizzatore. Conoscendo Spalletti, vedendo come ha fatto crescere Osimhen o altri attaccanti, penso che abbia bisogno di attaccanti che partecipino più alla manovra, anche spalle alla porta. Perché secondo me quello è stato il problema maggiore c'è stato nella Juventus. Ora sta giocando meglio, David sta cominciando a fare gol e hanno preso questa decisione. Poi ricordiamo all'Inter non era contentissimo di tenerlo…".

Un giudizio su Conceicao e Leao. "Il primo ha subito un po' di infortuni, un po' di alti e bassi, deve fare di più. Leao è un giocatore che stimo, ma anche lui alcune volte si assenta. Secondo me non è una prima punta anche se sta facendo bene, l'allenatore ha deciso di utilizzarlo così. Ma a detta di tutti, anche di amici che conosco che si allenano con lui, può sempre fare di più. Deve essere più continuo nei 90 minuti".

Cosa ne pensi di Pio Esposito? "Deve crescere, ma io dico una cosa. Sono arrivato alla stessa età, sono partito fortissimo ma poi all'Inter la pressione è tanta… Quindi cerco sempre di lasciare un messaggio, ovvero lasciamolo crescere tranquillo. Sa difendere palla, è un uomo d'area di rigore, giocare in una grossa squadra come l'Inter che crea tanto non può far altro che farti crescere. Però ripeto, bisogna lasciarlo un po' tranquillo e parlarne meno".