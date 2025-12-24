Bari in totale crisi. Ventola: "I calciatori adesso devono prendersi delle responsabilità"

Che la stagione del Bari sia decisamente molto complicata, non lo si scopre certo oggi, perché, nonostante anche un cambio in panchina, la classifica parla sempre di zona playout, e il tutto quando sono già trascorse ben 17 giornata e il girone di andata volge al termine; certo, ci sarà pio tutta le seconda parte del torneo cadetto per tentare la svolta, ma la strada per il momento sembra in salita.

E un punto sulla formazione biancorossa, in esclusiva a tuttobari.com, è stato fatto dall'ex Nicola Ventola, tornato in questi giorni in citta: "Come si esce da questa situazione? Non è facile. però bisogna che i calciatori si prendano delle responsabilità. Sono stato calciatore: bisogna tirare qualcosa in più. La società ha preso elementi che in altre squadre avevano fatto bene, non è sempre colpa degli altri. È un peccato però, vedere lo stadio vuoto, l'ho notato in occasione della sfida contro il Mantova alla quale ero presente, mi faceva male al cuore. I risultati sono la migliore medicina, speriamo arrivino".

Intanto, alle porte, c'è la sfida contro un Avellino a caccia di punti, che si giocherà nella giornata di sabato 27 dicembre allo stadio 'San Nicola', con fischio di inizio del confronto fissato per le 19.30; sarà questo il match che chiuderà il turno.