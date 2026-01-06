Ventola: "Dovessi mai fare il tecnico, vorrei essere come Chivu. Frattesi? Vada via dall'Inter"

Nel consueto appuntamento con Viva el Futbol su Twitch, Nicola Ventola è tornato sull'uomo del momento in casa Inter, Piotr Zielinski, che sembra essersi ritrovato dopo una stagione molto difficile con Simone Inzaghi: "Il merito del suo rendimento è dell'allenatore. Se dovessi mai fare l'allenatore nella mia vita, vorrei essere come Chivu perché è un manager meritocratico. Il difetto di Inzaghi era quello di schierare sempre i tre titolari a centrocampo, per esempio Zielinski mentalmente ha accusato questa gestione. Invece in questa stagione è scattato un 'clic' non appena ha avuto le sue opportunità".

Frattesi invece è quello che più sta faticando e a testimoniarlo c'è pure il fatto che sia sul mercato. Ventola spiega così la sua idea: "Io lo metto all'ultimo posto nelle gerarchie del centrocampo, deve andare via perché non lo vedo titolare per come gioca l'Inter. A me piace come giocatore, ma ho sempre pensato che dovesse andare via già in estate".