Roggero pazzo di Kayode: "Come minimo vale quanto Palestra, fa tutto in modo giusto"

Il noto giornalista di Sky Sport e commentatore della Premier League Nicola Roggero ha parlato di Michael Kayode in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb direttamente dal Festival dello Sport di Trento: "Mi sorprende che sia stato scoperto soltanto adesso perché da due anni è sempre uno dei migliori al Brentford, una squadra che attualmente è terza in Premier. Kayode ha tutto: è un atleta straordinario, è molto intelligente e fa sempre la cosa giusta. E' tra quei calciatori che ogni allenatore vorrebbe nella propria squadra. Sono contento per lui perché ha avuto l'umiltà, dopo essere strato scartato dalla Juventus, di ripartire dalla Serie D. Dopo che la Fiorentina lo ha ceduto da lì si è scoperto ciò che vale. Sono contento che l'abbia scoperto anche la Nazionale italiana".

I viola lo hanno venduto per 18-20 milioni, oggi quanto vale?

"Se penso a quanto è stato pagato Palestra, come minimo Kayode deve essere pagato uguale".

Il percorso di crescita di Calafiori come procede?

"Bene perché gioca nell'Arsenal che è una top della Premier e del mondo. Il fatto che riesca a ritagliarsi spazio in una squadra così forte dimostra quanto è riuscito a calarsi in fretta nella realtà inglese. La sua bravura è stata quella di aver avuto un apprendistato brevissimo. Sembrava un giocatore cresciuto da sempre in Inghilterra. Si è adattato ai ritmi superiori della Premier e segna anche".

C'è ancora tanta differenza tra Serie A e Premier?

"Direi di sì. Lì ci sono ritmi nettamente superiori, il gioco non si ferma quasi mai. Ora stiamo provando ad adottare anche noi un gioco meno frammentato perché la gente si diverte di più. Poi ovviamente c'è anche la differenza di potenziale economico".

Di questo inizio disastroso di De Zerbi che pensa?

"L'anno scorso ha avuto un buon approccio e ha ottenuto la salvezza. Quest'anno la campagna acquisti è stata faraonica. Al momento le cose non si sono invertite ma sono passate solo 5 partite. Sarà importante la prossima contro lo United, da lì si capirà se inizierà una nuova stagione per gli Spurs".