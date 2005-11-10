Lazio, a Formello è 3-3 contro la Juve Stabia: a segno Noslin, Zaccagni e Pinamonti

Dopo la vittoria di domenica scorsa contro l’Arezzo, la Lazio di Gennaro Gattuso pareggia a Formello nella seconda amichevole disputata durante questa sosta per le nazionali. I biancocelesti impattano 3-3 contro la Juve Stabia sotto gli occhi del presidente Claudio Lotito, seduto al fianco del direttore sportivo Angelo Fabiani durante la ripresa a bordo campo. Per Gattuso la buona notizia è il rientro di Dele-Bashiru, fermo dalla sconfitta contro il Mantova di metà agosto per una lesione muscolare. In attesa dei recuperi di Cataldi, Marusic, Rovella e Cancellieri oltre agli otto nazionali, Gattuso conferma la formazione schierata domenica contro l’Arezzo. Il 4-2-3-1 con Noslin a supporto di Pinamonti produce tanto a livello offensivo, con il match che si sblocca al 31esimo con l’attaccante olandese che di testa svetta in area di rigore e porta avanti la Lazio.

Lazio, difficoltà difensive e la Juve Stabia ne approfitta. Pinamonti sbaglia un rigore

La Lazio però si addormenta dopo il vantaggio e subisce 60 secondi dopo il gol del pareggio. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo viene lasciato tutto solo sul secondo palo Buglio, che davanti a Motta non sbaglia e pareggia la partita. A sei minuti dall’intervallo la Lazio trova il secondo vantaggio grazie a un destro di Zaccagni deviato da Bettella che spiazza così Vismara. La Juve Stabia rimane nel match e trova il 2-2 al 42esimo con uno dei due ex Fabio Maistro, che trova l’angolino alla destra di Motta con una gran conclusione dal limite dell’area. Mister De Giorgio rivoluziona l’undici iniziale e con il secondo ex Sana Fernandes trova il gol del vantaggio al 20esimo della ripresa. Grande azione del portoghese che ubriaca Lazzari e con un tocco sotto supera in uscita Motta. Prima del gol di Sana Fernandes la Lazio spreca un’occasione con Pinamonti, che si fa parare un calcio di rigore da Boer.

Lazio, Boer regala il pareggio a Pinamonti. Gattuso ritrova Dele-Bashiru

La Lazio ritrova Dele-Bashiru che gioca una mezz’ora nel finale per mettere minuti nelle gambe, anche se la condizione non è straordinaria e si vede. I biancocelesti riescono a trovare il pareggio a 12 minuti dal termine grazie a Pinamonti, che si riscatta dopo il rigore sbagliato. Grave errore in fase di impostazione di Boer che si fa strappare il pallone da Noslin, l’ex Sassuolo dai 25 metri calcia col sinistro a porta vuota scavalcando il portiere gialloblu. Nel finale Gattuso mette in campo diversi elementi della primavera ma spinge per raggiungere il gol vittoria che però non arriva. Finisce così 3-3 la seconda amichevole a Formello per la Lazio che tornerà in campo domenica 11 alle 15 allo Stadio Olimpico contro il Monza.

Lazio-Juve Stabia, il tabellino del match

LAZIO-JUVE STABIA 3-3 (31' Noslin, 32' Buglio, 39' Zaccagni, 42' Maistro, 65' Sana Fernandes, 78’ Pinamonti)

LAZIO (4-2-3-1): Motta (27' st Renzetti); Floriani Mussolini (1’ st Lazzari), Doekhi, Diogo Leite, Pedraza (27' st Canali); Farcomeni (14’ st Dele-Bashiru), Belahyane; Serra (27' Montano), Noslin (37' st Gatto), Zaccagni (1’ st Pellegrini); Pinamonti. A disp.: Renzetti, Pannozzo, R. Bordon, F. Bordon, Dele-Bashiru, Morelli, Ciucci, Gatto, Santagostino, Canali, Montano, Sulejmani. All.: Gattuso.

JUVE STABIA (4-3-3): Vismara (1’ st Boer); Maggioni (1’ st Ricciardi), Bettella (1’ st Gallea), Bellich (1’ st Baldi), Douglas (1’ st Perin); Pierobon (1’ st Artioli), Buglio (1’ st Battistella (38' Sorace)), Kumi (1’ st Sandrucci); Maistro (1’ st Saná Fernandes), Di Nardo (1’ st Candellone), Sibilli (33’ pt Piscopo). A disp.: Signorini, Sorace. All.: De Giorgio.