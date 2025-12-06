Inter-Como, Veron: "Lautaro uno dei migliori attaccanti al mondo. Nico Paz, il futuro è suo"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Juan Sebastian Veron ha commentato il match di questa sera fra Inter e Como e la sfida nella sfida fra Lautaro e Nico Paz: "Lautaro segna in tutti i modi, gioca con la squadra e, in area di rigore, è micidiale. Marcarlo è difficilissimo. E poi ha ormai assunto la statura del leader: è uno dei migliori attaccanti al mondo, assieme a Haaland, Mbappé, Vinicius e Lamine Yamal".

Riguardo invece a Nico Paz ha commentato: "È sempre al posto giusto nel momento giusto. Significa che sa leggere l’azione e che ha il calcio nel sangue. Per un centrocampista è facile trovarlo, perché lui si smarca con facilità. A 21 anni non è mica semplice trovare giocatori già così pronti. Nico è giovane, il futuro è suo, ma anche adesso è uno che si fa rispettare in un ruolo tutt’altro che semplice. Non mi piace esagerare, ma questa volta dico che siamo di fronte a un talento che può diventare un fuoriclasse".

Attenzione però, nessun paragone fra con il giocatore lariano, più che altro per la posizione in campo: "Per nulla, ma non amo il gioco dei paragoni. Soprattutto se fatto tra calciatori di epoche diverse. Io ero più centrocampista, lui è più attaccante. C’è differenza".