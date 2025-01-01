Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Veron: "Stasera Inter favorita, Como la dimostrazione che in provincia si può fare bel calcio"

Veron: "Stasera Inter favorita, Como la dimostrazione che in provincia si può fare bel calcio"
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Andrea Piras
Oggi alle 11:53Serie A
Andrea Piras

Sfida molto interessante questa sera a San Siro. L'Inter di Cristian Chivu ospiterà il Como di Cesc Fabregas per cercare punti importati per riconquistare la vetta della classifica. Un match che sarà molto bello da vedere anche fra talenti del calibro di Lautaro Martinez e Nico Paz. E per presentare la sfida del "Meazza", l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha contattato l'ex centrocampista Juan Sebastian Veron:

"Considero l’Inter la squadra più forte - ha esordito - per profondità di rosa e qualità dei giocatori, che sono sempre quelli che fanno la differenza. Dunque, vedo favorita l’Inter, però il Como è una bellissima sorpresa ed è anche la dimostrazione che in provincia si può fare bel calcio".

Soffermandosi su cosa può accadere in campo oggi, l'ex giocatore nerazzurro ha sottolineato: "Il Como è una squadra sfrontata, che gioca guardando in faccia gli avversari. Si comporterà così anche a San Siro, perché questa è la filosofia di Fabregas, allenatore che mi sta impressionando. L’Inter, dopo il ciclo Inzaghi, sta trovando la giusta quadratura con Chivu - ha concluso - la vedo più verticale e più efficace in zona-gol. Sulla carta l’Inter è favorita, però nel calcio le sorprese sono sempre all’ordine del giorno".

