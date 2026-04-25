Verona, Bowie: "Il Lecce punta alla salvezza, vogliamo impedirglielo e fare punti"
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L'attaccante del Verona Kieron Bowie ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match casalingo contro il Lecce valido per la 34^ giornata.
Sei pronto per questa partita?
"Mi sono allenato bene in settimana e sono pronto a scendere in campo".
Come vedi questa partita?
"Ogni partita è difficile, loro vogliono salvarsi e noi vogliamo impedirglielo e fare punti".
Sempre difficile fare gol.
"Certo, ci provo sempre a fare e gol e sono qui per questo. Se non faccio gol, provo comunque a dare il mio contributo".
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