Verona, Bowie: "Il Lecce punta alla salvezza, vogliamo impedirglielo e fare punti"

L'attaccante del Verona Kieron Bowie ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match casalingo contro il Lecce valido per la 34^ giornata.

Sei pronto per questa partita?

"Mi sono allenato bene in settimana e sono pronto a scendere in campo".

Come vedi questa partita?

"Ogni partita è difficile, loro vogliono salvarsi e noi vogliamo impedirglielo e fare punti".

Sempre difficile fare gol.

"Certo, ci provo sempre a fare e gol e sono qui per questo. Se non faccio gol, provo comunque a dare il mio contributo".