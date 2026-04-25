Roma, El Aynaoui: "Malen incredibile, solo lui poteva fare un assist così"

Protagonista del match contro il Bologna, Neil El Aynaoui ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Malen è un giocatore incredibile, solo lui poteva mettere un assist così incredibile. Provo a metterlo nelle migliori delle condizioni: se lo serviamo bene, ci fa fare gol. Possiamo anche fare meglio nel gioco, siamo stati molto attivi in zona offensiva e questo ha fatto la differenza. Questo è stato un anno di scoperte, era la prima volta che andavo fuori dalla Francia: questo ambiente mi stimola e lavoro tutti i giorni per migliorarmi.