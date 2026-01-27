Verona, crisi senza fine. Solo due punti ottenuti da fine dicembre
Momento complicato per l'Hellas Verona, che dopo aver trovato un po' di respiro a dicembre, battendo Atalanta e Fiorentina, è tornato in un momento complicato. E salgono a 7 le partite senza vittorie per gli scaligeri, che in questo periodo hanno collezionato appena 2 punti. Nel dettaglio:
28 dicembre, Milan - Hellas Verona 3-0
4 gennaio, Hellas Verona - Torino 0-3
7 gennaio, Napoli - Hellas Verona 2-2
11 gennaio, Hellas Verona - Lazio 0-1
15 gennaio, Hellas Verona - Bologna 2-3
19 gennaio, Cremonese - Hellas Verona 0-0
26 gennaio, Hellas Verona - Udinese 1-3
Queste le prossime partite, fino al 1° marzo:
31 gennaio, Cagliari - Hellas Verona
6 febbraio, Hellas Verona - Pisa
15 febbraio, Parma - Hellas Verona
22 febbraio, Sassuolo - Hellas Verona
1° marzo, Hellas Verona - Napoli
