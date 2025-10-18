Verona, Frese pensa già al Cagliari: "Vogliamo i 3 punti, servono i gol per vincere"
Il difensore dell'Hellas Verona, Martin Frese, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida pareggiata dai gialloblu a Pisa, contro i nerazzurri di Gilardino.
Avete avuto le tre migliori occasioni per segnare oggi?
"Sì, ma non siamo riusciti a segnare. La squadra ha bisogno di fare qualche gol per vincere le partite, ma abbiamo creato, siamo riusciti a creare occasioni. Lavoriamo per migliorare".
Cosa è mancato oggi?
"Ci è mancata un po' di qualità nella finalizzazione, nell'ultimo passaggio. Abbiamo provato a portare a casa la partita, non ci siamo riusciti".
La classifica ora preoccupa?
"Dobbiamo migliorare, lo sappiamo, a partire dalla sfida contro il Cagliari. Vogliamo portare a casa i tre punti".
