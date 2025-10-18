Verona, Frese pensa già al Cagliari: "Vogliamo i 3 punti, servono i gol per vincere"

Il difensore dell'Hellas Verona, Martin Frese, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida pareggiata dai gialloblu a Pisa, contro i nerazzurri di Gilardino.

Avete avuto le tre migliori occasioni per segnare oggi?

"Sì, ma non siamo riusciti a segnare. La squadra ha bisogno di fare qualche gol per vincere le partite, ma abbiamo creato, siamo riusciti a creare occasioni. Lavoriamo per migliorare".

Cosa è mancato oggi?

"Ci è mancata un po' di qualità nella finalizzazione, nell'ultimo passaggio. Abbiamo provato a portare a casa la partita, non ci siamo riusciti".

La classifica ora preoccupa?

"Dobbiamo migliorare, lo sappiamo, a partire dalla sfida contro il Cagliari. Vogliamo portare a casa i tre punti".