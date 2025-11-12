Verona, il Presidente Zanzi: "Preoccupato? No, non vedo sconforto nella squadra"

Il Presidente esecutivo dell'Hellas Verona, Italo Zanzi, ha parlato al quotidiano L'Arena a pochi giorni dal pareggio rimediato dai gialloblu contro il Lecce, allo stadio Via del Mare.

Se nelle precedenti gare il Verona era uscito altamente convinto dei propri mezzi, indipendentemente dal risultato, dopo l'ultima gara alcuni dubbi sono venuti a galla per una prestazione che per lunghi tratti ha fatto soffrire i ragazzi di Paolo Zanetti.

Il numero uno del club però vede il bicchiere mezzo pieno: "Non è facile affrontare un team in salute come quello di Di Francesco a casa propria. Direi che abbiamo tenuto il campo e resistito agli assalti" - le sue parole - ". E sapete perché non sono preoccupato? I nostri ragazzi hanno la consapevolezza che alla classifica mancano dei punti. Però al tempo stesso, sono convinti che arriveranno e non può essere altrimenti", ha aggiunto Zanzi.

Questa convinzione dunque nasce dal fatto che Zanzi, frequentando quotidianamente i campi di allenamento, vede negli occhi dei giocatori la consapevolezza giusta: "La realtà la conosciamo molto bene ma all’interno dello spogliatoio c’è tanta positività. Non c’è sconforto, i ragazzi sono tutti uniti" - ha spiegato - ". Questa è la cosa che mi fa essere ottimista, oltre al fatto che il campionato è lungo".