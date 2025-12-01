Crisi Hellas, protesta dei tifosi contro Presidio. L'Arena: "Lo striscione: Che piano avete?"

"Crisi Hellas, protesta dei tifosi contro Presidio. Lo striscione: Che piano avete?" scrive L'Arena in prima pagina. Ieri contestazione dei tifosi sotto la sede con uno striscione rivolto alla proprietà “Presidio, what’s your plan?” (“Presidio, qual è il vostro piano?”), rivolto direttamente agli investitori di Presidio Investors, il fondo proprietario della società gialloblù che è subentrato a Setti.

La squadra ha rimediato un’altra sconfitta, questa volta sul terreno del Genoa di De Rossi, perdendo un altro scontro diretto. Un risultato che ha spinto la società a valutare attentamente la guida tecnica di Paolo Zanetti. Il Verona infatti è ultimo con 6 punti frutto di 6 pareggi e dopo 13 giornate non ha mai vinto.

Resta in bilico infatti la posizione del tecnico Paolo Zanetti con i gialloblù ultimi in classifica insieme alla Fiorentina, sconfitta ieri sul campo dell'Atalanta e sin qui, proprio come l'Hellas, ancora senza vittorie in campionato.