Live TMW Verona, Sammarco: "Errore grave sul gol subito. Suslov? Spero di riaverlo a breve"

È terminata la sfida fra Hellas Verona e Milan allo stadio Bentegodi, decisa a favore dei rossoneri da un gol di Adrien Rabiot, su assist di Leao. Il tecnico gialloblu, Paolo Sammarco, parlerà a breve in conferenza stampa per commentare la prestazione dei suoi.

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Ore 17.49 inizia la conferenza stampa.

Cosa ci dice sul gol subito? E sulla prestazione di Vermesan?

"Sul gol: sicuramente abbiamo fatto un errore, è evidente. Su una palla nostra che abbiamo rinviato, troppo leggeri e lunghi sulla seconda palla ci hanno preso d'infilata, un errore grave da non fare contro una squadra con quella velocità e forza. Vermesan ha fatto molto bene, sono contento per lui, ci può dare una mano, ma è anche giusto lasciarlo crescere a dovere".

Sulla posizione di Belghali dietro a Orban? E perché Lirola e non Fallou quando si è fatto male Oyegoke?

"Va premesso che abbiamo avuto due giorni complicati con gli attaccanti. Bowie e Mosquera si sono fermati due giorni prima della partita, Sarr non si è sentito bene stamattina. Abbiamo dovuto decidere velocemente, Oyegoke sta facendo bene, così abbiamo pensato a Belghali davanti. Sapevamo di poter andare in difficoltà. Poi abbiamo deciso per Lirola perché si sta allenando bene: non sto pensando ad altro in questo momento, li guardo in allenamento e Lirola oggi credo abbia fatto bene, in allenamento non ha mollato un centimetro".

Su Suslov: come sta per quel problema alla caviglia? E Niasse?

"Suslov aveva fatto un contrasto a cinque minuti dalla fine della rifinitura, pensavamo potesse esserci, ma non camminava in ritiro. Spero che in 3-4 giorni possa essere dei nostri, quello lo vediamo giorno per giorno. Niasse ha un fastidio ai flessori, anche lui accusato in rifinitura, valuteremo".

Perché il Verona prende spesso gol al primo vero tiro?

"Ovvio che incontrando certi giocatori ed una squadra così importante c'è pericolosità quando si avvicinano ai tuoi venti metri. Al di là di quell'errore sul gol la squadra ha difeso bene".

Oyegoke come sta?

"Oyegoke ha una distorsione da valutare, ma è una distorsione importante".

17.55 finisce la conferenza