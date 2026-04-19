Verona, Sammarco: "Mi piacerebbe fare qualche punto, bisogna onorare il campionato"

Paolo Sammarco, allenatore dell'Hellas Verona, commenta così ai microfoni di DAZN la gara persa 1-0 contro il Milan: "Purtroppo è una costante soprattutto delle ultime tre partite, la squadra ci ha provato fino alla fine ma non siamo riusciti a fare gol anche se abbiamo avuto delle occasioni. Prendiamo gol, è quello che non va bene, stiamo cercando di non prenderlo perché poi qualcosa si fa davanti".

Manca la precisione nell'ultimo passaggio?

"Mi piacerebbe fare qualche punto perché lavoriamo per questo e per questa gente che anche oggi è stata splendida, è difficile ma non dobbiamo mollare di un centimetro per onorare questo campionato fino in fondo".

Cosa si immagina da qui in avanti per il Verona?

"Mi immagino, il mio è un augurio, che possa fare grandi cose e riprendersi quello che Verona merita: cioè la Serie A".