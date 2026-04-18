Verona-Milan, Sammarco può sorridere per il rientro di due giocatori

Paolo Sammarco, tecnico del Verona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Milan. E ha fatto il punto sull'infermeria, salutando due ritorni:

"Bella-Kotchap e Lovic sono rientrati, hanno almeno tre allenamenti in gruppo totali e saranno con noi domani. Mosquera sta convivendo con un fastidio al ginocchio da molto tempo. Fa fatica ad allenarsi con continuità. Da quando ci siamo noi si è quasi sempre allenato, poi ha avuto questo fastidio che non lo ha fatto allenare con continuità".

Manterrà Belghali ancora a sinistra? E l'assetto rimarrà quello che ha usato a Torino, un po' differente?

"Sono tutte valutazioni per le quali ci teniamo un giorno, abbiamo qualche piccolo acciacco in attacco. Bowie ha un piccolo risentimento, Mosquera non sta benissimo. Ci teniamo qualche dubbio. Potremmo giocare a due punte o più o meno come la settimana scorsa, le abbiamo provate tutte e due. Su Belghali: con la Fiorentina se ne è parlato poco, ma ha fatto una buona partita, si è parlato di più di lui dopo il Torino, quando è stato un po' in difficoltà. Continuo a pensare che possa giocare in entrambe le fasce. C'è Oyegoke sta facendo bene, c'è Bradaric che ha una settimana in più di lavoro, sono tutte opzioni che abbiamo".