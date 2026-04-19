Verona, Sammarco: "Milan grande squadra, abbiamo dei ragazzi pronti per esordire"

Paolo Sammarco, tecnico del Verona, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida col Milan: "Dobbiamo fare una partita con grande concentrazione e attenzione, contro una grande squadra come il Milan, per cercare di fare punti oggi".

Da qui alla fine vedremo esordire qualche giovane?

"Tutto è possibile, abbiamo in panchina Vermesan che ha già esordito: è un ragazzo interessante. Non vanno caricati di troppe responsabilità perché è un momento difficile per la squadra, però alcuni ragazzi sono pronti".