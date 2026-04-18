Verona-Milan, Sammarco parla da ex: "Quando Maldini, Costacurta e Albertini ti guardavano..."

"È passato un po' di tempo, ho fatto tutte le giovanili e sono arrivato alla Primavera, era un Milan diverso, con delle bandiere come Maldini, Costacurta, Albertini, giocatori che ho avuto la fortuna di vedere, bastava un loro sguardo per capire dove bisognava andare, un'esperienza che mi porterò sempre dentro": così il tecnico del Verona, Paolo Sammarco, ha parlato dei suoi inizi in rossonero da calciatore.

Che Milan troverà ora, il Verona?

"Un Milan con grande qualità, abbiamo visto come sono andate le ultime due, oltre alla qualità che ha dunque sarà arrabbiato e vorrà continuare la propria corsa, ma noi vogliamo ribattere colpo su colpo".

E che Verona troverà il Milan?

"Un Verona ferito, indubbiamente, crediamo che soprattutto nelle ultime due partite dovevamo e volevamo raccogliere punti. I ragazzi ne sono consapevoli. Al di là delle motivazioni è una gara contro una grande squadra e questo deve dare per forza una spinta in più ai giocatori".

Chi recupera fra gli infortunati? Mosquera che cos'ha avuto quest'anno, visto che è stato spesso fuori?

"Bella-Kotchap e Lovic sono rientrati, hanno almeno tre allenamenti in gruppo totali e saranno con noi domani. Mosquera sta convivendo con un fastidio al ginocchio da molto tempo. Fa fatica ad allenarsi con continuità. Da quando ci siamo noi si è quasi sempre allenato, poi ha avuto questo fastidio che non lo ha fatto allenare con continuità".