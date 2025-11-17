Verona, Zanetti ancora senza Serdar. Da Harroui al mercato: al centrocampo serve imprevedibilità

Il Verona monitora le condizioni di Suat Serdar. La distorsione al ginocchio destro rimediata contro il Como non è ancora superata, difatti il giocatore non è sceso in campo nell'amichevole a porte chiuse contro il Bellinzona. Un'assenza che non ci voleva per i gialloblù e che pesa molto: nella rosa attuale lui e Tomas Suslov sono senza dubbio i giocatori in mediana in grado di alzare il tasso tecnico ed i giri del motore della squadra.

Assenze delle quali si è parlato poco, visto che il Verona è stato in grado di offrire comunque delle ottime prestazioni anche a livello di gioco, nonostante tutto. Paolo Zanetti è un tecnico poco avrzzo alla lamentela e di rado si sofferma sugli aspetti negativi, sulle scuse per non fare bene.

Indubbiamente però la qualità e la possibilità di schierare giocatori con caratteristiche nel reparto mediano è il problema più grosso cui è chiamato a fare fronte Zanetti a centrocampo. Non a caso dopo l'infortunio di Suslov il Verona è stato ad un passo dal prendere Baldanzi (a gennaio ci riproverà?) e poi Favre. In assenza di questi, fra Akpa-Akpro, Gagliardini, Bernede e Niasse, che sono i giocatori più utilizzati oltre a Serdar, Zanetti si ritrova giocatori molto abili in determinate fasi del match, ma che possono incappare in qualche difficoltà in più negli ultimi 30 metri.

In questo senso da Harroui ci si aspetta che possa dare di più. Il centrocampista è appena tornato da un lungo infortunio ed è normale che dovesse scontare uno scotto iniziale dovuto alla mancanza di condizione ideale. È proprio lui il giocatore sul quale il tecnico sa di dover puntare, perché l'unico al momento in grado di aggiungere imprevedibilità fuori dai pur apprezzabili schemi collettivi.

Questo per dare anche manforte al duo offensivo formato da Giovàne e Orban. Uno dei fattori sul quale lo staff tecnico sta lavorando è l'apporto del centrocampo negli ultimi metri. Spesso infatti si vedono ottimi palloni messi dentro l'aerea, che non trovano però compagni pronti a deviarli in porta. Da ultimo il rientro di Al-Musrati potrà dare un apporto importante, sia a livello numerico che in termini di qualità: la personalità non gli manca, così come i mezzi tecnici, pure se le sue migliori caratteristiche non sono prettamente offensive.