Roma, Baldanzi via a gennaio: l'ex Empoli pedina di scambio per un colpo in attacco

Roma concentrata sul presente, ma con un occhio già ad eventuali rinforzi da regalare al tecnico Gian Piero Gasperini. I giallorossi si stanno godendo il primo posto a pari punti con l'Inter e, per continuare a sognare un campionato di vertice fino alla fine, la rosa a gennaio deve essere inevitabilmente rinforzata. I tifosi sperano dunque in mese di gennaio con qualche acquisto, al quale però dovranno fare da contraltare delle cessioni.

Un giocatore desinato a lasciare Trigoria è Tommaso Baldanzi. L'ex Empoli non è entrato a pieno titolo nelle rotazioni del Gasp, avendo accumulato fin qui in stagione solo 6 presenze tra tutte le competizioni senza mai andare a segno né fornire assist. Molto probabile dunque il suo addio e, per suo fortuna, le pretendenti non mancano. Da tempo sulle tracce di Baldanzi c'è il Torino, ma la squadra in pole pare essere il Verona. Stando a quello che riporta Sportmediaset, il club giallorosso vorrebbe utilizzare il trequartista classe 2003 come pedina di scambio per anticipare la concorrenza e arrivare all'attaccante gialloblù Giovane.

In caso di fumata bianca, sarebbe un colpo finalmente portato a termine dai veneti. Per Baldanzi ci avevano provato con insistenza fino al termine del mercato estivo, ma alcune mancate cessioni hanno impedito la riuscita della trattativa. Un matrimonio, forse, solo rimandato.