Adani provoca Haaland, la Lazio 'smentisce' Rovella, Baldanzi in uscita: le top news delle 22

L’Italia chiude il primo tempo in vantaggio 1-0 contro la Norvegia grazie al gol di Francesco Pio Esposito, bravo a sbloccare la gara con una girata potente in area: per lui è il terzo centro in azzurro. In cabina di commento su Rai 1, Daniele Adani ne approfitta per lanciare una stoccata a Erling Haaland, ricordando come nel pre-partita il campione del City avesse ammesso di non conoscere il giovane attaccante dell’Inter: "E adesso, caro Erling, lo conosci o no Pio?". Haaland, interrogato in conferenza, aveva spiegato con onestà di non sapere chi fosse Esposito, pur riconoscendo che per giocare con Italia e Inter servano qualità importanti.

Nel frattempo, sul fronte dei club, la Roma riflette sulle mosse per gennaio mentre difende il primo posto in Serie A. Un nome in uscita è quello di Tommaso Baldanzi, poco utilizzato da Gasperini: solo sei presenze stagionali e nessun acuto. Sulle sue tracce c’è da tempo il Torino, ma il Verona sembra in vantaggio. La novità è che i giallorossi vorrebbero inserirlo come contropartita per arrivare all’attaccante gialloblù Giovane, obiettivo per rinforzare il reparto avanzato.

Sponda Inter, prende quota il nome di Bernardo Silva per la mediana. Il portoghese è considerato uno dei profili ideali per raccogliere l’eredità di Mkhitaryan, con un possibile passaggio di consegne nel 2026. Nonostante i 10 milioni di stipendio al City, l’Inter conta sulla volontà del giocatore e su un ingaggio rimodulato. In casa Lazio, infine, il club ha espresso vicinanza a Nicolò Rovella, chiarendo però che fu lui a scegliere inizialmente la terapia conservativa prima di optare adesso per l’intervento chirurgico.